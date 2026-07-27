Golazo del caboverdiano Sidny Lopes Cabral ante Argentina, elegido el mejor del Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente que el tanto anotado por el atacante de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral frente a la selección de Argentina en los octavos de final fue distinguido como el mejor gol de la Copa del Mundo 2026.

La jugada decisiva se produjo en el minuto 103 durante la prórroga. Tras el tanto de Lisandro Martínez que adelantaba a los argentinos, Lopes Cabral respondió diez minutos después: el zaguero, nacido en Países Bajos en 2002 y recientemente traspasado al Trabzonspor turco desde el Benfica, dejó atrás a Alexis Mac Allister con un regate, perfiló su disparo desde el vértice del área y colocó el balón en la escuadra opuesta.

En declaraciones concedidas al portal oficial de la FIFA, el propio futbolista rememoró el momento exacto de la ejecución y la posterior celebración con su equipo: “En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera y contra un rival de semejante nivel fue increíble”.

Lopes Cabral reveló además haber recibido la felicitación personal del exfutbolista brasileño Marcelo: “¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Es uno de mis mayores ídolos y yo solo podía pensar: ‘¡No me lo puedo creer!'”, añadió.

La votación oficial situó en el segundo peldaño de las mejores anotaciones de la competencia al gol del uzbeko Eldor Shomurodov frente a la República Democrática del Congo, mientras que la tercera posición la ocupó el tanto convertido por el haitiano Wilson Isidor contra Marruecos, ambos logrados durante la fase de grupos del certamen.

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