Cristiano Ronaldo estaría preparando una serie de televisión

En los octavos de final, Cristiano Ronaldo y Portugal fueron eliminados del Mundial de Fútbol, pero ahora se está hablando de futuros proyectos que tiene el futbolista y que se alejan de las canchas.

Aunque se estaría hablando de una serie de televisión, igualmente la historia que se contará en la serie está relacionada con el fútbol. Según información revelada por el diario británico “The Sun”, Ronaldo será parte de la historia y también participará como productor ejecutivo.

La nueva serie se llamará “Day 1s”, la dirección estará a cargo del británico Matthew Vaughn, el mismo que es director de la saga cinematográfica “Kingsman”. La historia será protagonizada por Damian Lewis, y estará acompañado de Ronaldo y otras personalidades del fútbol.

Según “Deadline”, el rodaje de “Day 1s” comenzó en Londres, Inglaterra.

La alianza de Cristiano Ronaldo con un director de culto

En 2025, Cristiano Ronaldo y Matthew Vaughn hicieron oficial su unión para fundar el estudio de cine y televisión UR• Marv Studios. Desde su fundación, se ha resaltado que este estudio combinará el cine y el deporte.

Este nuevo estudio trabajará en conjunto con Marv Films, la productora que Vaughn creó junto a Guy Ritchie en 1997. Hay que recordar que este director británico es considerado un director de culto, y durante todos sus años de carrera ha estado al frente de proyectos como “Layer Cake”, “Kick-Ass”, “X-Men: First Class” y la franquicia “Kingsman”.

Además de esta serie, se dice que UR• Marv Studios ya desarrolló dos películas de acción, aunque no se tiene información sobre ninguna de las dos historias que se contarán.

Mientras este proyecto relacionado con el cine y la televisión se desarrolla, Ronaldo seguirá jugando con el Al-Nassr de Arabia Saudí. Muchos especulan sobre su retiro oficial, pues ya cumplió 41 años.

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