Marcelo Bielsa fue el entrenador más “original” frente al micrófono en el Mundial 2026, según estudio

Marcelo Bielsa fue el entrenador más original del Mundial 2026. Un estudio de la firma Sinch, basado en su sistema Expected Cliché Tracker (xC), determinó que el técnico uruguayo fue quien menos recurrió a frases “hechas” en las conferencias de prensa del torneo, tras analizar 396 comparecencias de los 48 seleccionadores participantes en seis idiomas.

El análisis comparó las respuestas de cada entrenador con un diccionario de 205 clichés futbolísticos verificados por editores.

Bielsa obtuvo la marca más baja del certamen, muy por debajo del promedio general y a una distancia amplia del campeón del mundo, Luis de la Fuente, quien acumuló siete veces más frases repetidas que el uruguayo.

El ranking de los técnicos más originales quedó encabezado por Marcelo Bielsa, seguido por Dick Advocaat (Curazao), Fabio Cannavaro (Uzbekistán), Murat Yakin (Suiza) y Graham Arnold (Irak).

En el extremo opuesto, los entrenadores con mayor dependencia de frases rebuscadas fueron Tony Popović (Australia), Gustavo Alfaro (Paraguay), Pedro Leitão Brito (Cabo Verde), Thomas Tuchel (Inglaterra) y Vincenzo Montella (Turquía).

El estudio también identificó los clichés más repetidos del Mundial: “Respetamos a cada rival”, “nos enfocamos en lo que podemos controlar”, “conocemos nuestras cualidades”, “tenemos que adaptarnos a las condiciones” y “el país está con nosotros”.

La presión del torneo quedó reflejada en la evolución del índice xC. El promedio pasó de 28 en la fase de grupos a 36 en la final, señal de que los entrenadores tendieron a refugiarse en respuestas seguras conforme avanzaba la competencia.

De la Fuente mostró un patrón constante basado en “el proceso” y en la idea de “trabajo, trabajo, trabajo”. Tuchel, pese al histórico desempeño inglés, cerró con un promedio de 51xC, apoyado en discursos centrados en la mentalidad y el corazón del equipo.

En contraste, Lionel Scaloni y Didier Deschamps optaron por explicaciones tácticas más directas.

Robert Gerstmann, cofundador de Sinch, explicó que la originalidad comunicacional no depende del carisma, sino de la claridad con la que se justifican las decisiones.

Añadió que, bajo presión, muchos líderes, no solo en el fútbol, tienden a refugiarse en frases familiares que consideran difíciles de cuestionar.

“Mientras que jugadores como Bielsa hacen ver fácil la comunicación original, cuando la presión es más alta, muchos líderes gravitan de forma natural hacia frases familiares que se sienten seguras y difíciles de cuestionar”, señaló Gerstmann.

El xC Tracker de Sinch evaluó cada conferencia del Mundial 2026 y asignó puntuaciones de tres a 10 según el desgaste de cada frase. Las referencias religiosas, personales o de condolencias quedaron fuera del análisis.

El resultado final dejó a Bielsa como el técnico más original del torneo en cuanto a comunicación y ruedas de prensa se refiere.



Sigue leyendo:

· Alertan de siete juegos con sospechas de fraude en apuestas del Mundial 2026

· Cruz Azul se corona en el Campeón de Campeones ante Toluca y se cita con el Inter Miami de Messi

· Trump afirma que la gorra MAGA que usó Ferran Torres en la celebración del Mundial 2026 fue un “bonito homenaje”