Sebastián Beccacece desmontó teorías conspirativas sobre la eliminación de México a Ecuador en el Mundial 2026

A casi un mes de la eliminación de Ecuador a manos de México en el Mundial 2026, el exentrenador Sebastián Beccacece desmontó las teorías conspirativas sobre la eliminación de la Tricolor.

En conversación con Radio Centro, el argentino negó cualquier versión extrafutbolística y sostuvo que la derrota se debió únicamente al rendimiento mostrado en el Estadio Azteca.

Beccacece, quien dejó el cargo tras la eliminación, fue directo sobre su responsabilidad en la dirección de campo y la imagen que mostró la selección sudamericana en la Copa del Mundo.

“Sentí que yo como técnico no estuve a la altura del proceso en el Mundial. Mejor que me critiquen a mí y dejen a los chicos tranquilos”, dijo.

“Ver llorar a los jugadores me partió el alma”, confesó. El entrenador respondió a los rumores que circularon después del partido ante México, donde se habló de presuntas amenazas o presiones externas sobre la selección.

“Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate”, reconoció.

? Sebastián Beccacece negó que la delegación ecuatoriana recibiera amenazas antes del partido contra México por el #Mundial 2026.



“Desmiento tajantemente”, declaró el extécnico de La Tri en entrevista con @GabyJuradoCalvo. pic.twitter.com/ZB1w0vpW4X — Corte Informativo (@CorteInforma) July 26, 2026

Sobre el rendimiento general de Ecuador en la fase de grupos, Beccacece defendió el trabajo del equipo y aseguró que fueron superiores en tres de los cuatro partidos.

“Fuimos dominantes ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Tranquilamente podíamos ganar y ser primeros por el desarrollo, pero esto es de concretar y no de merecimientos”, reflexionó.

Sin embargo, reconoció que el duelo ante México fue el único donde la Tri no logró imponer su estilo y fue superada tácticamente. “Fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego”.

“Cuando se pierde, a veces es más fácil buscar otras explicaciones. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer y se acaba el debate. No hay que generar conspiraciones o teorías que no sean ciertas”, opinó.

Ecuador cayó ante México el pasado 29 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, con un 2-0 que dejó al equipo fuera del Mundial.

Varias teorías comenzaron a circular en redes sociales después de la derrota ante México. Incluso periodistas y medios de comunicación llegaron a hacerse eco de esas informaciones.

Se habló de supuestas amenazas al plantel, de presiones externas para modificar la alineación e incluso de interferencias dirigidas al cuerpo técnico.



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