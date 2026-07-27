Mujeres de Nueva York ganan hasta $30,000 al mes al rentar su ropa

Rentar prendas, accesorios e incluso cámaras se ha convertido en una fuente de ingresos para mujeres jóvenes en Nueva York. Algunas comenzaron ofreciendo artículos olvidados en sus armarios, pero ahora administran inventarios, procesan decenas de pedidos y obtienen miles de dólares mensuales mediante plataformas digitales.

De una cámara sin usar a un negocio de $7,000 mensuales

Kat Friday, empleada de operaciones de ingresos en la empresa financiera Marqeta, descubrió la aplicación Pickle en TikTok durante febrero de 2025.

Inicialmente buscaba ropa para unas vacaciones, pero después decidió publicar una cámara Canon G7 X que permanecía guardada en su apartamento.

El equipo, cuyo precio nuevo ronda los $1,000, fue ofrecido por $150 semanales en noviembre de 2025 y comenzó a recibir solicitudes casi inmediatamente.

“Yo nunca uso esta cosa y la gente se muere por conseguirla”, declaró Friday a Fortune. “Inmediatamente recibí un montón de alquileres y pensé: ‘Está bien, voy a publicar otras cosas’”.

Después incorporó camisas, vestidos y prendas de moda en distintas tallas.

Ocho meses más tarde, sus publicaciones le generan aproximadamente $7,000 mensuales.

Actualmente atiende entre 25 y 30 pedidos por semana, renta una bodega de 100 pies cuadrados y busca contratar a su primer empleado.

Friday incluso lleva una estación de energía portátil al almacén para conectar planchas y vaporizadores después de terminar su jornada laboral.

“Siempre hay cosas que limpiar. Siempre hay pedidos que empacar. Siempre hay pedidos que aceptar”, explicó.

Una usuaria llegó a ganar $30,000 en un mes

Pickle fue fundada por Brian McMahon y Julia O’Mara como un servicio de alquiler de ropa y accesorios entre particulares.

La plataforma cuenta con más de 500,000 publicaciones y su público está integrado principalmente por consumidores de la generación Z y millennials.

McMahon, cofundador y director ejecutivo, aseguró que una usuaria obtuvo $30,000 en un solo mes.

Sin embargo, esa cifra representa un caso excepcional y no las ganancias habituales de todas las personas que ofrecen artículos.

Business Insider informó que las 10 prestamistas con mejores resultados en 2024 obtuvieron un promedio de $3,200 mensuales.

La empresa conserva una comisión del 20% en las transacciones realizadas mediante la aplicación y del 35% en su establecimiento físico.

Lane Creatore, una bloguera de moda de 31 años, ganó $12,797 solamente durante abril y suele obtener entre $7,000 y $12,000 en los meses de mayor demanda.

“Pickle es sinceramente la máxima expresión de las matemáticas de chicas”, dijo Creatore. “En lugar de pensar cuántas veces usaré algo, pienso: ‘Voy a hacer esta inversión en términos de alquileres’”.

La ropa se transforma en un activo financiero

Gabriella Levinson comenzó a rentar sus prendas después de mudarse a Nueva York en 2023.

La especialista en redes sociales, de 25 años, ha completado más de 700 alquileres y gana hasta $2,000 mensuales.

Entre sus artículos se encuentra un vestido de Michael Costello con valor de $300, alquilado por $55 semanales, y una capa de piel y cachemira valuada en $1,000 que ofrece por $150.

“Me sorprendió sinceramente la idea de que las prendas que ya tenía pudieran generar ingresos adicionales”, declaró a Reuters.

La demanda suele aumentar durante bodas, vacaciones, festividades y eventos de verano.

De acuerdo con un informe de Industry Research, alrededor del 34% de los compradores de la generación Z utilizó algún servicio digital de alquiler de ropa durante el último año.

No se trata de ingresos completamente pasivos

Administrar estos armarios digitales implica lavar prendas, coordinar devoluciones, almacenar inventario, fotografiar artículos y anticipar tendencias.

Jess Work, quien cuenta con 229 publicaciones, gana normalmente entre $3,000 y $4,000 mensuales, aunque durante las fiestas puede alcanzar $6,000.

También calcula que invierte entre $1,000 y $2,000 al mes en ropa nueva.

Levinson resumió la experiencia de esta manera: “Es gratificante, pero también es trabajo”.



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