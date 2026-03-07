Cómo saber si un alquiler en línea es una estafa: señales de alerta antes de pagar

Buscar vivienda por internet se ha convertido en una práctica común, especialmente en grandes ciudades. Sin embargo, el aumento de anuncios en plataformas digitales también ha dado lugar a estafas relacionadas con alquileres falsos. En muchos casos, los estafadores publican propiedades que no les pertenecen o que ni siquiera están disponibles para alquilar.

Conocer las señales de alerta puede ayudarte a evitar perder dinero o compartir información personal con personas fraudulentas.

Visitar la propiedad antes de pagar cualquier depósito es una forma clave de evitar estafas. Crédito: MDV Edwards | Shutterstock

Precios demasiado bajos para el mercado

Una de las señales más comunes de una estafa es un precio de alquiler mucho más bajo que el promedio de la zona. Los estafadores suelen usar esta estrategia para atraer rápidamente a personas interesadas.

Si el precio parece demasiado bueno para ser real, es recomendable investigar cuánto cuestan propiedades similares en el mismo vecindario. Comparar varios anuncios puede ayudarte a identificar ofertas sospechosas.

El propietario evita mostrar la propiedad

Otra señal de alerta ocurre cuando la persona que publica el anuncio no permite visitar la vivienda antes de pedir un pago. A veces los estafadores dicen que están fuera del país o que no pueden mostrar el lugar por motivos personales.

Un propietario legítimo normalmente permite visitas o coordina recorridos por la propiedad antes de firmar cualquier acuerdo.

Solicitan pagos por adelantado sin contrato

Muchos fraudes comienzan cuando el supuesto arrendador pide depósitos, renta o tarifas de reserva antes de firmar un contrato o verificar la propiedad.

Transferencias bancarias rápidas, tarjetas de regalo o aplicaciones de pago inmediato son métodos frecuentemente utilizados por estafadores porque son difíciles de rastrear o recuperar.

Fotos que aparecen en varios anuncios

Los estafadores suelen utilizar fotografías tomadas de otros sitios web o anuncios legítimos. Si sospechas de un anuncio, puedes hacer una búsqueda inversa de imágenes para verificar si las mismas fotos aparecen en diferentes páginas con direcciones o precios distintos.

Cuando las imágenes se repiten en múltiples anuncios, es posible que el listado sea falso.

Información del anunciante poco clara

Los anuncios fraudulentos a menudo incluyen descripciones vagas o información incompleta sobre el propietario. También pueden usar correos electrónicos genéricos y evitar proporcionar un número de teléfono verificable.

Un arrendador legítimo generalmente ofrece detalles claros sobre la propiedad, el contrato y la forma de contacto.

Revisar las fotos del anuncio puede ayudar a detectar imágenes reutilizadas en listados fraudulentos. Crédito: cunaplus | Shutterstock

Cómo protegerte al buscar vivienda en internet

Para reducir el riesgo de fraude al buscar alquileres en línea, es recomendable seguir algunas medidas básicas:

Visitar la propiedad antes de pagar cualquier depósito.

Firmar un contrato formal de alquiler.

Investigar al propietario o la empresa administradora.

Evitar enviar dinero a personas que no hayas verificado.

Tomar tiempo para verificar un anuncio puede ayudarte a evitar pérdidas económicas y problemas legales al momento de buscar vivienda.

