Nueva York: el tiempo para hoy lunes 27 de julio

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este lunes en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 55% durante el día y del 63% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 51% en el transcurso del día y del 46% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:47 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:17 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 77 grados Fahrenheit (20 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 96% por la mañana, 96% por la tarde y 96% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.