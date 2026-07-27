Regreso a clases 2026: guía para ahorrar en útiles, ropa y zapatos escolares

El regreso a clases es el siguiente reto en el presupuesto anual para millones de familias en Estados Unidos. De acuerdo con Deloitte, el gasto promedio puede alcanzar los $557 por estudiante, mientras que casi uno de cada cuatro padres prevé recurrir a tarjetas de crédito o a servicios de “compra ahora, paga después” para solventar las compras escolares.

Con las clases cada vez más cerca y el 62% de los consumidores habiendo iniciado ya sus compras, según la National Retail Federation, planificar el presupuesto, comparar precios y aprovechar descuentos o exenciones fiscales puede ser la diferencia entre mantener las finanzas en orden o acumular la deuda del ciclo escolar en el presupuesto familiar.

El gasto real que contiene la lista de útiles

De acuerdo con la encuesta de NerdWallet realizada con The Harris Poll, los compradores de regreso a clases planean gastar en promedio $611 dólares este año, una cifra menor a la de 2025, pero que se mantiene elevada frente al costo de vida actual. Por su parte, PwC elevó la estimación a $922 dólares por familia, de los cuales $278 se destinarán solo a ropa y calzado y $222 a tecnología escolar.

La diferencia entre ambas cifras se explica por variables como el número de hijos, el nivel escolar y si la familia compra dispositivos electrónicos nuevos cada año. Sin embargo, ambos cálculos arrojan una clara señal de alerta: 25% de los compradores ha decidido reducir su gasto de regreso a clases directamente por el alto costo de vida.

¿Por qué planificar te salva el bolsillo familiar?

Sara Rathner, experta en tarjetas de crédito de NerdWallet, sostuvo que “con otros costos, como la gasolina, subiendo este año, no es sorpresa que los padres estén planeando reducir su gasto de regreso a clases”. Añadió que “muchos gastos se sienten fuera de control, lo que puede hacer difícil apegarse a un presupuesto”.

Esa presión ya se refleja en las decisiones de compra: 24% de los compradores dijo que probablemente usará servicios de “compra ahora, paga después” y 19% anticipó que utilizará la tarjeta de crédito para cubrir la lista escolar.

Casi un cuarto de las familias encuestadas ya sabe, antes de pisar la tienda, que terminará pagando intereses por artículos que podrían comprar sin financiamiento si planifican con tiempo.

¿Qué puedes hacer para no endeudarte con la lista escolar?

Fijar un límite de gasto antes de salir de compras cambia la forma en que una familia decide qué es prioridad y qué puede esperar. Según NerdWallet, solo 36% de los compradores establecerá un presupuesto firme este año, aunque esta sea una estrategia muy útil para prevenir las compras impulsivas.

Aprovechar los días de exención fiscal (“sales tax holidays”) de tu estado; 26% de los compradores ya planea usar esta estrategia para ahorrar en ropa y útiles

de los compradores ya planea usar esta estrategia para ahorrar en ropa y útiles Combinar cupones digitales, aplicaciones de reembolso en efectivo y descuentos de tienda en la misma compra en lugar de usar solo una opción

Comprar artículos básicos al mayoreo, como cuadernos y lápices, y compartir el costo con otras familias o amigos

Apegarse estrictamente a la lista de útiles que entrega la escuela, en lugar de agregar artículos de marca que los hijos solicitan por moda

Hablar del presupuesto directamente con los hijos antes de ir de compras también reduce la tensión. Un 30% de los padres encuestados por NerdWallet dijo que ya tuvo o tendrá esa conversación este año.

El peso de los gastos que llegan después de agosto

Sin embargo, muchas familias no calculan que el gasto va más allá del inicio del ciclo escolar. NerdWallet reportó que los padres esperan gastar otros $531 dólares en promedio en costos comunitarios como cuotas escolares, materiales para el salón y actividades de recaudación de fondos.

Esto podría sentirse especialmente pesado en hogares donde ya circula el rumor de agregar una cuota “voluntaria” para excursiones o materiales de clase, un gasto que rara vez aparece en la lista oficial de útiles, pero que se vuelve casi obligatorio en la práctica.

Además, 37% de los padres dijo que sus hijos probablemente se perderán al menos una actividad escolar este ciclo debido al costo, y 15% ya anticipó que tendrá que decir “no” directamente a alguna petición de sus hijos por falta de presupuesto.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la compra de útiles escolares

¿Cuánto gastará en promedio una familia en el regreso a clases 2026?

Entre $557 y $922 dólares por hijo, según la encuesta consultada; la cifra varía por el número de hijos y si se incluye tecnología nueva.

¿Vale la pena esperar a los días de exención fiscal para comprar?

Sí, cuando el estado donde vives ofrece esta exención. Alrededor de una cuarta parte de los compradores ya planea usar estas fechas para ahorrar en ropa y útiles escolares.

¿Es buena idea usar “compra ahora, paga después” para la lista escolar?

Los expertos recomiendan evitarlo si no puedes pagar el monto completo en el corto plazo, ya que puede generar intereses adicionales sobre gastos que de otra forma serían manejables.

¿Qué porcentaje de familias fija un presupuesto antes de comprar?

Solo 36% de los compradores establece un presupuesto firme antes de iniciar sus compras de regreso a clases, según NerdWallet.

¿Los gastos escolares terminan una vez que empiezan las clases?

No. Las familias suelen gastar en promedio otros $531 dólares adicionales durante el ciclo escolar en cuotas, materiales de salón y actividades de recaudación.

¿Qué categoría de gasto crece más este año?

La ropa y los accesorios, con un incremento proyectado de 22% frente al año anterior, según Deloitte, mientras que el gasto en tecnología se espera 16% menor.

Conclusión

Si una familia llega a agosto sin un presupuesto definido, es probable que termine pagando más por artículos de última hora y, probablemente, sumando esos gastos a una deuda que se extienda más allá de la temporada escolar.

La diferencia entre planificar con dos o tres semanas de anticipación y comprar sobre la marcha puede significar decenas de dólares de ahorro real, además de evitar que el estrés financiero de agosto se convierta en una carga que persista hasta diciembre.

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