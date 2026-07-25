Regreso a clases 2026: los estados donde podrás comprar útiles y ropa sin pagar impuestos

Millones de familias en Estados Unidos podrán reducir el costo del regreso a clases durante los ‘sales tax holidays’ de julio y agosto de 2026, cuando varios estados suspenderán temporalmente el cobro del impuesto sobre útiles escolares, ropa, calzado, mochilas y otros artículos elegibles.

Con estas exenciones, una familia que gaste alrededor de $500 para adquirir estos productos en estas compras podría ahorrar hasta $35, dependiendo del estado donde viva y de la tasa del impuesto sobre las ventas.

Si te interesan estas exenciones, debes considerar que las fechas y los productos donde aplican cambian en cada estado, por lo que comprar fuera del periodo establecido significa volver a pagar el impuesto estatal correspondiente.

¿Cuál es el beneficio real para las familias que compran ahora?

Un ‘sales tax holiday’ es un periodo en el que el estado suspende temporalmente el cobro de impuesto sobre la venta en categorías específicas, generalmente ropa, calzado, útiles escolares y computadoras. La mayoría de los estados fija un límite de precio por artículo, así que si el producto supera ese tope, puedes pagar impuesto sobre toda la diferencia, no solo sobre el excedente.

Florida ya inició su ventana desde el lunes 20 de julio de 2026 y la mantendrá abierta hasta el jueves 20 de agosto, un mes completo que cubre ropa y calzado de $100 o menos, útiles escolares de $50 o menos y computadoras de $1,500 o menos. Mississippi, en cambio, ya cerró su periodo el domingo 12 de julio, por lo que quienes vivan ahí perdieron la oportunidad este año.

Nueva York y Nueva Jersey: sin ventana especial, pero con matices

A diferencia de Florida o Texas, Nueva York y Nueva Jersey no cuentan con un ‘sales tax holiday’ en 2026.

Nueva Jersey sí tuvo este beneficio en 2022 y 2023, con 10 días de exención antes del inicio de clases, pero la legislatura estatal lo derogó de forma permanente en 2024 mediante una ley que sigue vigente este año, con lo que el estado ahorra unos $35 millones anuales que antes destinaba a cubrir esa exención.

Esto significa que cada compra de mochilas, ropa o dispositivos escolares pagará el impuesto estatal completo del 6.625% sin excepción.

Nueva York, en cambio, nunca ha tenido un feriado fiscal para el regreso a clases, pero mantiene una exención permanente durante todo el año: la ropa y el calzado que cuestan menos de $110 por artículo están exentos del impuesto estatal del 4% de forma continua y cualquier familia neoyorquina no necesita esperar a agosto para ahorrar en esta categoría durante todo el año, siempre que los artículos elegibles se mantengan por debajo del límite.

Estados con fechas activas en las próximas semanas

Otros estados abrirán su ventana fiscal entre el viernes 31 de julio y el domingo 23 de agosto de 2026, según el listado consolidado por Tax Foundation y la Federación de Administradores Tributarios:

Nuevo México y Tennessee: viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, con ropa y calzado hasta $100 y computadoras hasta $1,000 o $1,500 según el estado

viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, con ropa y calzado hasta $100 y computadoras hasta $1,000 o $1,500 según el estado West Virginia: viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto, con ropa hasta $125 y equipo deportivo hasta $150

viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto, con ropa hasta $125 y equipo deportivo hasta $150 Arkansas: sábado 1 y domingo 2 de agosto, sin límite de precio en dispositivos electrónicos escolares

sábado 1 y domingo 2 de agosto, sin límite de precio en dispositivos electrónicos escolares Iowa: viernes 7 y sábado 8 de agosto, únicamente en ropa y calzado bajo $100

viernes 7 y sábado 8 de agosto, únicamente en ropa y calzado bajo $100 Texas, Ohio, Missouri, Virginia, Carolina del Sur y Oklahoma: viernes 7 al domingo 9 de agosto, con tarifas variables según el estado

viernes 7 al domingo 9 de agosto, con tarifas variables según el estado Illinois: viernes 7 al domingo 16 de agosto, la primera vez desde 2022 que este estado ofrece la exención, con un límite de $125 por artículo para ropa y calzado y sin límite de precio para útiles escolares. No incluye computadoras en ninguna categoría.

viernes 7 al domingo 16 de agosto, la primera vez desde 2022 que este estado ofrece la exención, con un límite de $125 por artículo para ropa y calzado y sin límite de precio para útiles escolares. No incluye computadoras en ninguna categoría. Massachusetts: sábado 8 y domingo 9 de agosto, cubriendo cualquier artículo personal de hasta $2,500

sábado 8 y domingo 9 de agosto, cubriendo cualquier artículo personal de hasta $2,500 Maryland: domingo 9 al sábado 15 de agosto, con ropa hasta $100 y los primeros $40 de cada mochila exentos

domingo 9 al sábado 15 de agosto, con ropa hasta $100 y los primeros $40 de cada mochila exentos Connecticut: domingo 16 al sábado 22 de agosto, la ventana más generosa este año tras subir el tope de ropa y calzado de $100 a $300 por artículo

En términos prácticos, Illinois regresa a la lista tras cinco años de ausencia y Connecticut casi triplicó el límite de precio por prenda.

El detalle que puede afectar la exención de impuestos

Yahoo Finance advirtió que “incluso si tu compra cae en la categoría libre de impuestos, solo una parte de esa compra podría quedar exenta, normalmente hasta un monto específico en dólares”. Esto significa que una laptop de $1,700 en Florida, por ejemplo, sí pagará impuesto sobre los $200 que exceden el límite de $1,500, aunque el resto de la compra quede libre.

Otro punto importante que debes conocer es que estas exenciones también aplican a compras en línea, siempre que el artículo se envíe a una dirección dentro del estado que ofrece el beneficio.

Estrategias para maximizar tu ahorro en artículos escolares

Para las familias que ya sienten la presión de gastar en uniformes, mochilas y tecnología antes de que empiece el ciclo escolar, estas fechas representan una oportunidad real para aliviar el presupuesto, siempre que planifiquen con anticipación.

Marca en el calendario las fechas de inicio y cierre del feriado fiscal del estado donde resides, ya que varían cada año

Pospón compras grandes, como computadoras o paquetes de ropa, hasta el inicio del periodo exento

Combina el ahorro fiscal con descuentos de tienda, cupones de fabricante, programas de lealtad y reembolsos de tarjetas de crédito para maximizar el beneficio total

Compara precios entre tiendas físicas y en línea antes de decidir, porque el ahorro fiscal no siempre compensa un precio más alto en el mismo artículo

¿Por qué esto importa ahora para el bolsillo familiar?

La Tax Foundation señaló que estos feriados fiscales “no reducen el costo real de vida, pero sí ofrecen un respiro puntual en categorías de gasto obligatorio como ropa y tecnología escolar”. Para una familia que compra uniformes y dispositivos para varios hijos, ese respiro puede acercarse a los $50 o $60 dólares si concentra sus compras en la ventana correcta.

Este ahorro es relevante, especialmente en hogares donde el presupuesto ya está ajustado por la inflación y el alza reciente en el costo de calzado y ropa importada, dos categorías que además suelen coincidir con las exenciones fiscales de regreso a clases.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el ‘sales tax holiday’ 2026

¿Qué es exactamente un ‘sales tax holiday’?

Es un periodo limitado en el que un estado suspende el cobro de impuesto sobre la venta en categorías específicas, generalmente ropa, calzado, útiles escolares y computadoras.

¿Todos los estados de EE.UU. ofrecen esta exención?

No. Estados como California, Nueva York, Colorado y Nueva Jersey no tienen feriado fiscal en 2026; este último lo eliminó de forma permanente.

¿La exención aplica a compras en línea?

Sí, siempre que el artículo se compre y se envíe a una dirección dentro del estado que ofrece la exención durante las fechas vigentes.

¿Qué pasa si el producto cuesta más del límite permitido?

El comprador paga impuesto únicamente sobre la parte que excede el tope de precio establecido por el estado, no sobre la compra completa.

¿Cuál es el estado con la ventana más larga este año?

Florida, con un mes completo de exención del 20 de julio al 20 de agosto de 2026.

¿Puedo combinar el feriado fiscal con otros descuentos?

Sí. Los especialistas recomiendan sumar cupones, programas de lealtad y descuentos de tienda a la exención fiscal para maximizar el ahorro total.

Conclusión

Quienes desaprovechen el periodo de exención de impuestos a artículos escolares pagarán precios completos, sin otra oportunidad para ahorrar hasta el próximo año, por lo que el margen de maniobra real es de solo unos días.

Con el costo de la ropa y el calzado ya presionado por los aranceles vigentes, aprovechar estas ventanas fiscales podría ser una de las pocas herramientas concretas que tienen las familias hispanas para amortiguar el gasto de regreso a clases en 2026.

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