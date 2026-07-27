Rescatan a 43 víctimas de trata de personas durante el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

La celebración del Mundial 2026 en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey dejó una operación paralela lejos de los reflectores de los estadios: la lucha contra la trata de personas. Durante los días de competencia, autoridades de la ciudad rescataron a 43 víctimas, entre ellas 7 menores de edad, que estaban bajo control de redes de explotación.

Las acciones fueron encabezadas por detectives especializados de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), quienes realizaron operativos entre el 11 de junio y el 19 de julio, periodo que coincidió con la actividad del torneo internacional.

Como resultado de esas investigaciones, las autoridades arrestaron a 89 personas presuntamente relacionadas con delitos de trata. El inspector Gary Marcus, comandante de la Unidad de Víctimas Especiales, destacó la coordinación entre distintas instituciones como uno de los factores clave para el éxito de los operativos.

“Lo sorprendente fue realmente la enorme cantidad de apoyo detrás de la misión y la colaboración con todos nuestros socios”, señaló Marcus, al referirse al trabajo conjunto entre agencias policiales y organizaciones de asistencia.

Víctimas reciben apoyo tras los rescates

Las personas liberadas, en su mayoría víctimas de explotación sexual, comenzaron a recibir ayuda mediante programas especializados que incluyen alojamiento temporal, alimentación, atención psicológica y acompañamiento social.

Las autoridades indicaron que los 87 operativos realizados durante el Mundial no solo permitieron rescatar a víctimas, sino también recopilar información que podría fortalecer nuevos procesos judiciales. Los investigadores ya trabajan en casos derivados de las pistas obtenidas durante las acciones de vigilancia.

“Tenemos investigaciones en curso como resultado de estas operaciones”, explicó un funcionario del NYPD citado por CBS News.

La trata de personas es considerada por las autoridades como un delito que suele aumentar alrededor de grandes eventos deportivos internacionales debido al flujo masivo de visitantes, la concentración de actividades comerciales y la movilidad de redes criminales.

Los delincuentes aprovechan este tipo de eventos para explotar a las personas que tienen recluídas. (Foto: Anna Connors/AP)

NYPD preparó operativo con años de anticipación

La preparación para enfrentar posibles casos de explotación durante el Mundial comenzó varios años antes del inicio del torneo. El NYPD destinó recursos para identificar riesgos y reforzar la vigilancia sobre personas previamente vinculadas con delitos de trata.

Una de las estrategias consistió en visitar a delincuentes sexuales registrados y a personas con antecedentes relacionados con tráfico humano que se encontraban bajo libertad condicional o supervisada.

“Cuando hablamos de la preparación y el trabajo de acercamiento, una gran parte involucró visitar a los traficantes conocidos, especialmente aquellos registrados por delitos de trata”, explicó Marcus. El objetivo, añadió, era verificar que cumplieran las condiciones de su liberación y recordarles que las autoridades mantenían vigilancia sobre sus actividades.

El área de Nueva York fue uno de los principales escenarios del Mundial 2026. 8 partidos se disputaron en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, incluido el encuentro final del torneo, lo que convirtió a la región en un punto de atención para las autoridades de seguridad.

La coordinación no se limitó a la zona triestatal. Debido a que la Copa del Mundo se desarrolló en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, agencias locales, estatales y federales establecieron protocolos conjuntos para prevenir delitos asociados al movimiento internacional de personas.

Operativos contra la trata se extendieron por EE.UU.

Nueva York y Nueva Jersey no fueron los únicos lugares donde se realizaron acciones contra la trata durante el torneo. Departamentos de policía en otras sedes mundialistas también reportaron arrestos y rescates vinculados con este delito, incluidos operativos en Georgia, Nueva Inglaterra y Missouri.

A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que durante el Mundial, se realizaron más de 673 arrestos relacionados con cargos de trata de personas. Además, 61 adultos y 13 menores fueron rescatados durante las investigaciones desplegadas en diferentes regiones.

Para las autoridades, los resultados obtenidos representan un avance importante, aunque también reflejan la magnitud de un problema que continúa afectando a comunidades vulnerables. Los investigadores mantienen abiertas varias líneas de trabajo con la expectativa de identificar a más integrantes de redes dedicadas a la explotación humana.

Mientras millones de aficionados seguían la competencia dentro y fuera de los estadios, los equipos especializados de seguridad llevaron a cabo una operación silenciosa cuyo objetivo fue proteger a quienes permanecían invisibles detrás del espectáculo deportivo.

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