Tres mujeres detenidas en Tennessee por posible trata de personas

Una investigación de las autoridades en Tennessee dio como resultado el arresto de tres mujeres que han sido acusadas de posible trata de personas. Los detectives buscan a personas que hayan sido víctimas de los presuntos delincuentes.

Una investigación conjunta realizada por agentes especiales de la Unidad de Trata de Personas de la Oficina de Investigación de Tennessee, el Departamento de Policía de Chattanooga y la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton dio como resultado el arresto de tres personas en Chattanooga, informaron en un comunicado.

Arrestadas y fichadas

La investigación sigue en curso sobre la trata de personas en el este de Tennessee, las detectives lograron ejecutar una orden de allanamiento en la cuadra 1200 de Greenwood Road, en donde localizaron a las sospechosas.

Las tres personas, que fueron identificadas por TBI fueron arrestadas y fichadas en la cárcel y centro de detención del condado de Hamilton.

Christina Dugger, de 42 años, está acusada de un cargo de prostitución y le impusieron una fianza de $2,500 dólares

Kelley Tate, de 53 años, está acusada de un cargo por promover la prostitución y su fianza es de $25,000

Jasmine Stone, de 37 años, acusada de un cargo de prostitución y con una fianza: $3,000.

Buscan posibles víctimas

“Esta investigación también se centró en identificar posibles víctimas de trata de personas. Las organizaciones no gubernamentales de servicio directo Street Grace y Willowbend Farms estuvieron presentes para ofrecer servicios a quienes los necesitaban”, subrayaron en un comunicado.

Cualquier persona puede denunciar un caso sospechoso de trata de personas llamando a la Línea Directa contra la Trata de Personas de Tennessee al 1-855-55-TNHTH.

¿Qué es la trata de personas?

El Departamento de Seguridad Nacional la describe como el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual comercial.

Causar que alguien menor de 18 años participe en un acto sexual comercial, independientemente del uso de la fuerza, fraude o coerción, es se trata de personas según la ley de EE.UU. Para controlar y explotar a las víctimas, los tratantes de personas utilizan diversos tipos de fuerza, fraude o coerción.

Estos tipos incluyen la imposición de deudas, las oportunidades de empleo fraudulentas, las promesas falsas de amor o de una vida mejor, la coerción psicológica y la violencia o las amenazas de violencia.

La gente a menudo cree falsamente que la “trata de personas” implica que las víctimas deben ser trasladadas de un lugar a otro para calificar como víctimas. La trata de personas no requiere transporte para ser considerada un delito. Es un delito que se puede cometer contra un individuo que nunca ha abandonado su ciudad natal.

Sigue leyendo: