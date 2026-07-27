Trump pide a la Corte Suprema permitir restricciones al voto por correo

La Administración de Donald Trump acudió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir que permita la entrada en vigor de una orden ejecutiva que restringe el acceso al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El recurso fue presentado una semana después de que un tribunal federal de apelaciones de Massachusetts mantuviera bloqueada la medida firmada por Trump en abril. La Administración busca ahora que el máximo tribunal revise el caso y levante la suspensión.

La orden presidencial establece que el Servicio Postal de Estados Unidos solo podría distribuir boletas de voto por correo a personas que figuren como elegibles en registros estatales elaborados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida ha provocado una disputa judicial con casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia, que demandaron al Gobierno poco después de su promulgación. Los demandantes sostienen que la orden es inconstitucional y argumentan que podría utilizarse para restringir el acceso al sufragio.

El principal argumento utilizado por los tribunales para mantener la medida suspendida es que el presidente carece de autoridad para modificar por decreto las reglas que rigen las elecciones.

Trump intensifica su batalla

El enfrentamiento judicial se produce mientras Trump intensifica su ofensiva política contra el voto por correo.

El mandatario ha cuestionado reiteradamente esta modalidad y ha advertido sobre un supuesto “fraude en el voto por correo”, pese a que funcionarios electorales, tribunales y agencias federales no encontraron pruebas de un fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020.

La Administración también ha impulsado otras medidas relacionadas con el sistema electoral. Trump ha presionado al Congreso para aprobar la iniciativa conocida como ‘Save America’, que exigiría a los estados solicitar documentos que acrediten la ciudadanía al momento de registrarse para votar en elecciones federales.

Paralelamente, el Gobierno federal ha emprendido acciones legales contra 29 estados para obtener acceso a sus padrones electorales. Esos registros pueden contener información personal como fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y parte de los números de Seguro Social de los votantes.

Hasta ahora, los tribunales han impedido que la Administración acceda a los padrones de tres estados, mientras que los litigios relacionados con los demás continúan pendientes.

Con información de EFE.

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