Corte de apelaciones rechazó intento de Trump de restringir el voto por correo en 23 estados

Una Corte federal de apelaciones denegó la solicitud de la administración del presidente Donald Trump que buscaba implementar una orden ejecutiva para restringir restricciones el voto por correo en 23 estados antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Mediante un fallo emitido el sábado por la noche, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito ratificó la medida cautelar dictada el 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani. La magistrada determinó que diversos apartados del decreto presidencial probablemente vulneran la Constitución.

El Departamento de Justicia había solicitado revertir temporalmente la decisión de Talwani, con el argumento de que la demanda interpuesta por 23 estados y Washington D.C. resultaba “prematura” debido a que los organismos federales no habían concluido la reglamentación para aplicar el decreto.

Sin embargo, la Corte desestimó este alegato al considerar que los gobiernos estatales requieren certeza logística de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

“Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora”, detallaron los jueces en el texto del fallo.

Alcance del decreto presidencial y límites legales

La orden ejecutiva, suscrita por el mandatario en marzo, encarga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la elaboración de padrones de votantes habilitados a partir de bases de datos federales. Asimismo, dispone que el Departamento de Justicia priorice indagatorias penales contra autoridades electorales locales que distribuyan tarjetas de votación a personas no registradas en esos listados, informó EFE.

En la resolución previa, la jueza Talwani señaló que el Ejecutivo no posee competencias para exigir al DHS la creación de dichos registros para las jurisdicciones estatales, al tiempo que remarcó que el Servicio Postal (USPS) carece de facultades para fijar reglas vinculantes sobre el voto por correo.

Adicionalmente, el fallo concluyó que la medida no puede emplearse “para intimidar a funcionarios electorales locales” mediante la amenaza de querellas criminales para forzarlos a usar bases de datos incompletas. Tras la negativa de la Corte, el Departamento de Justicia evalúa recurrir ante la Corte Suprema.

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