Trump exige unidad republicana para sacar adelante su ley electoral antes de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este lunes la presión sobre los legisladores republicanos al pedirles que aprueben una resolución presupuestaria que serviría para facilitar el avance de su reforma electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario reclamó unidad a los miembros de la Cámara de Representantes y los instó a votar a favor del paquete.

“Pido a todos los republicanos de la Cámara que voten a favor de la resolución presupuestaria esta semana”, escribió. Según añadió, ese paso es clave para sacar adelante un proyecto presupuestario que incorpore la denominada America Save Act.

Trump volvió a defender esa iniciativa al asegurar que busca reforzar la seguridad de las elecciones federales.

Entre otras medidas, insistió en que el país debe “exigir identificación con fotografía para votar, prueba de ciudadanía y, ojalá, eliminar las corruptas boletas por correo”, salvo en situaciones como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

El presidente también agradeció al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por incluir la reforma electoral dentro del proyecto presupuestario, una estrategia que aumenta las opciones de que la medida avance en el Congreso al vincularla a una legislación considerada prioritaria.

La America Save Act ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, pero permanece bloqueada en el Senado, donde los demócratas se han negado a respaldarla.

La oposición sostiene que los nuevos requisitos para registrarse y votar en elecciones federales podrían impedir o dificultar el acceso a las urnas para millones de ciudadanos. Diversas organizaciones defensoras de derechos civiles también han cuestionado el impacto que tendría la norma sobre el derecho al voto.

Con este nuevo llamado, Trump busca mantener la presión sobre su partido para convertir la reforma electoral en una de las principales prioridades legislativas antes de los comicios de medio mandato.

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