Yankees pierden a Cody Bellinger de 4 a 6 semanas por distensión en la corva

Cody Bellinger, jardinero de los New Yor Yankees estará de baja entre cuatro y seis semanas debido a una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo.

Bellinger fue incluido en la lista de lesionados de 10 días el domingo, un día después de lesionarse mientras corría las bases durante la victoria por 3-1 en Philadelphia. El lunes se sometió a más pruebas en Nueva York que revelaron la gravedad de la lesión.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

? Placed INF/OF Cody Bellinger on the 10-day injured list with a left hamstring strain.

? Recalled OF Spencer Jones (#78) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) July 26, 2026

La baja de Bellinger supone otra lesión importante para el equipo de Nueva York, que ya juega sin el vigente MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, quien está de baja desde el 31 de mayo por una fractura de costilla. El bateador designado Giancarlo Stanton está de baja desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

Antes de la lesión de Bellinger, ya se sabía que los Yankees estaban en busca de un bateador derecho, además de ayuda en la receptoría y el bullpen. Sus esfuerzos ahora podrían intensificarse de cara a la Fecha Límite de Cambios del 3 de agosto.

Otra lesión de un jugador clave para Yankees

“Lo bueno es que obviamente puede moverse ahora mismo”, dijo el mánager Aaron Boone antes del primer partido de la serie de cuatro juegos contra los Chicago White Sox. “Así que seguiremos haciendo eso y dejaremos que se recupere por completo”.

"The season waits for no one."



Aaron Boone touches on Cody Bellinger's left hamstring strain while discussing Yankees injuries with @M_Marakovits. pic.twitter.com/rnHGIJmDXg — YES Network (@YESNetwork) July 27, 2026

“Hemos sufrido lesiones importantes en jugadores clave”, dijo Boone. “Pero, como siempre, eso es parte del juego. Como digo, la temporada no espera a nadie”.

Los Yankees estaban a tres juegos de Tampa Bay, líder de la División Este de la Liga Americana, antes de la jornada del lunes.

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