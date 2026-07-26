Tyrone Taylor y el relevo de los Mets sellan la victoria 8-3 ante Los Angeles Dodgers

Apoyados en el poder de su ofensiva y un sólido trabajo de su cuerpo de relevistas, los New York Mets superaron este domingo por 8-3 a Los Angeles Dodgers en el Citi Field.

El momento decisivo del juego se presentó en el sexto episodio. Con un par de corredores en circulación, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, llamó al relevista diestro Evan Phillips. La estrategia fue descifrada por Tyrone Taylor, quien conectó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para darle la vuelta al marcador y poner en ventaja a los locales por 4-3. El jardinero suma ya cinco jonrones en lo que va del mes de julio.

Para la séptima entrada, los Mets ampliaron la distancia aprovechando imprecisiones defensivas y el bateo oportuno. A.J. Ewing negoció pasaporte, avanzó a la intermedia con un rodado, llegó a tercera tras un sencillo y anotó mediante un passed ball del receptor Dalton Rushing. Poco después, Marcus Semien conectó un jonrón de tres anotaciones para dejar las cifras definitivas de 8-3.

En el plano del pitcheo abridor, el dominicano Freddy Peralta completó una actuación cubriendo 4.0 entradas, permitiendo tres carreras (dos limpias) y seis imparables, otorgando dos boletos y ponchando a tres rivales tras realizar 93 lanzamientos. Los Dodgers aprovecharon un desajuste defensivo en la cuarta entrada entre el inicialista Jared Young y el propio Peralta al cubrir la almohadilla para anotar su tercera carrera.

Por los Dodgers, el abridor Emmett Sheehan trabajó durante 5.0 episodios permitiendo únicamente una carrera y tres imparables, además de retirar a cinco bateadores por la vía del ponche.

El cuerpo de relevistas de los Mets asumió el control del juego a partir del quinto inning. La combinación de Cionel Pérez, Brooks Raley, Luke Weaver y Devin Williams entregó cinco entradas en blanco, destacando una intervención defensiva de Weaver en la octava entrada con las bases llenas para completar el out en la primera base y sofocar la amenaza visitante.

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