Carlos Beltrán citó a Bad Bunny en su discurso tras ser inducido al Salón de la Fama

En Nueva York se hizo un nombre y ayer la ciudad fue testigo de su inmortalidad deportiva. En un acto celebrado en Cooperstown, Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent ingresaron oficialmente el pasado domingo al Salón de la Fama del Béisbol, convirtiéndose en la Clase de 2026.

En el acto, que se desarrolló en las instalaciones del Clark Sports Center bajo una temperatura cercana a los 24 grados centígrados (76 °F), con una asistencia estimada de 12,000 personas y transmisión nacional por MLB Network, Beltrán emocionó a propios y extraños con un discurso en el que reivindicó sus raíces e incluso citó a su compatriota, el cantante Bad Bunny.

Beltrán abrió su discurso reconociendo que esa era “la parte difícil” y dedicó sus primeras palabras a sus padres, a quienes les pidió la bendición y agradeció que “dieron todo” para que creciera en un hogar lleno de cariño.

También aseguró que detrás de cada corrección “siempre hubo amor” y celebró que, como dice uno de sus artistas favoritos (Bad Bunny), “un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron”, dijo citando a LA MuDANZA.

Al ser exaltado al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown, Carlos Iván Beltrán Valdés dio un emotivo mensaje a sus padres, familiares, y sobre todo: a su Puerto Rico. ???? pic.twitter.com/hU7ad4ZgJr — MLB Español (@mlbespanol) July 26, 2026

De igual forma, dedicó un momento a sus hermanos Wilfredo, Marilis y Lizmari, a quienes dijo amar profundamente, así como a su sobrino y al resto de su familia, agradeciéndoles por acompañarlo “siempre”.

Beltrán fue el último en hablar en una ceremonia que discursivamente fue inaugurada por Jeff Kent con unas palabras cargadas de emoción. El histórico segunda base, máximo jonronero de esa posición tras 17 temporadas repartidas entre Blue Jays, Mets, Indians, Giants, Astros y Dodgers, tuvo que hacer una pausa para contener el llanto antes de poder continuar.

En el medio habló Andruw Jones, quien marcó un hito al convertirse en el primer jugador nacido en Curazao en ingresar al Salón de la Fama.

El exjardinero central, figura durante 17 campañas con Braves, Dodgers, Rangers, White Sox y Yankees, cerró su intervención recordando los 434 cuadrangulares y los 10 Guantes de Oro que consiguió a lo largo de su carrera en la MLB.

La ceremonia reunió a 60 integrantes del Salón de la Fama, una cifra inédita para este tipo de actos y que marcó el mayor número de leyendas presentes en una misma exaltación.

Los miembros elegidos para el Salón de la Fama del Béisbol en 2026 —Jeff Kent (izquierda), Andruw Jones (centro) y Carlos Beltrán— posan para fotografías tras la ceremonia de exaltación en Cooperstown, Nueva York, el domingo 26 de julio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig).

El acto también permitió rendir homenaje a los premiados de 2026. Joe Buck fue distinguido con el Ford C. Frick Award, Paul Hoynes recibió el BBWAA Career Excellence Award y Bill White obtuvo el Buck O’Neil Lifetime Achievement Award.

Además, Rick Monday volvió a ser reconocido por aquel gesto de hace cincuenta años, cuando protegió la bandera estadounidense en el Dodger Stadium.

Los seguidores de Mets y Braves dedicaron ovaciones especiales a Mike Piazza y Chipper Jones, aunque uno de los momentos álgidos, emotivamente hablando, fue cuando se anunció al puertorriqueño Iván Rodríguez, miembro del Salón desde 2017.

La jornada incluyó también la interpretación del himno nacional de Estados Unidos, a cargo de Shaylan Fingers, hija del legendario Rollie Fingers.

Beltrán, nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas y Novato del Año de la Liga Americana en 1999 con los Kansas City Royals, se convirtió en el sexto pelotero criado en Puerto Rico en ingresar al recinto de los inmortales.

Carlos Beltrán llegó a los Mets en 2005 con un contrato de siete años por $119 millones de dólares y debutó con la organización al año siguiente. En Nueva York disputó la mayor porción de sus 2,586 juegos en dos décadas de carrera.

Durante su etapa con el club acumuló cinco participaciones en el Juego de Estrellas y tres Guantes de Oro, uno de ellos en 2006, temporada en la que terminó cuarto en la votación al MVP de la Liga Nacional.

Con los Mets sumó 149 jonrones, 100 bases robadas, promedio de .280 y un OBP de .369. Beltrán también formó parte de la recordada dupla de “Los Carlos” junto a Carlos Delgado.

Coincidieron entre 2006 y 2009 y, en su primer año juntos, combinaron 79 cuadrangulares y 227 impulsadas, impulsando a los Mets a la postemporada en 2006 y 2007.



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