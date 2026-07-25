MLB: Venezolano Salvador Pérez se convierte en el mayor jonronero en la historia de Royals

El catcher oriundo de Venezuela, Salvador Perez conectó el sábado el jonrón número 318 de su carrera, rompiendo el récord de la franquicia de los Kansas City Royals de George Brett, con un jonrón solitario en la victoria 3-2 sobre los Detroit Tigers.

Con los Royals perdiendo 2-1, Pérez abrió la séptima entrada con su jonrón de 401 pies ante Kyle Finnegan sobre el bullpen de los Tigers en el jardín izquierdo. Fue el jonrón número 31 de su carrera contra Detroit, sólo detrás de los 36 que conectó contra los Minnesota Twins.

Your new Royals home run king! ? https://t.co/W1JFNTZowy pic.twitter.com/r2YQTCjQl4 — Kansas City Royals (@Royals) July 25, 2026

Pérez recibió una ovación del público de Comerica Park después de que se anunció el récord.

Brett mantuvo el récord de la franquicia durante 40 años, superando a Amos Otis con su jonrón número 194 el 9 de abril de 1986.

Los 318 jonrones de Pérez para los Royals lo ubican en tercer lugar entre los jugadores activos que han jugado para un solo equipo. Mike Trout tiene 422 jonrones para Los Angeles Angels y Aaron Judge tiene 385 para los New York Yankees.

Comerica Park un escenario especial

El Comerica Park fue el mismo escenario donde Pérez conectó su primer cuadrangular, allá por el 29 de agosto del 2011 frente a Max Scherzer.

A Pérez le tomó partes de seis temporadas para llegar a su vuelacercas número 100 de por vida, hito que alcanzó el 10 de junio del 2017. Y a partir de ahí, el poder simplemente no se detuvo.

El 29 de septiembre del 2021, empalmó el cañonazo 200 de su carrera, que casualmente fue el 48 de esa campaña, igualando el récord de jonrones para una sola temporada en los Royals.

Pérez conectó el bambinazo 300 de su carrera y alcanzó las 1,000 carreras impulsadas el 13 de septiembre del 2025. Terminó esa temporada con 30 cuadrangulares en el año y 303 de por vida, quedando a solo 14 de empatar a Brett y a 15 de romper la marca.

La persecución continuó en el 2026, incluso si le tomó un poco más de lo esperado debido a un lento comienzo y un año ofensivo por debajo de su estándar.

Pero se trata de Salvador Pérez, y si algo nos ha enseñado el receptor venezolano en sus 15 años de carrera en las Grandes Ligas y dos décadas en esta organización, es esto: Nunca lo des por descartado.

The Captain takes the throne! ? pic.twitter.com/NU1aYnP1hh — Kansas City Royals (@Royals) July 25, 2026

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