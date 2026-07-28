5 grupos de alimentos para revertir el hígado graso de forma natural (según la ciencia)

El hígado graso es una condición que afecta a uno de cada cuatro estadounidenses, según estudios recientes. Se le conoce como la «enfermedad silenciosa» porque pasa inadvertida para la mayoría; sin embargo, se puede prevenir y mejorar con ajustes dietéticos, según coinciden los expertos.

En una entrega anterior profundizamos en los alimentos que sobrecargan el hígado y disparan los niveles de azúcar, una de las principales causas de inflamación crónica perjudicial para la salud hepática.

¿Qué hacer ante un diagnóstico de hígado graso?

El hígado graso también puede derivarse de condiciones como la diabetes, la hipertensión, altos niveles de colesterol y triglicéridos. Crédito: Shutterstock

El hígado graso se detecta mediante exámenes de ultrasonido, aunque el cuerpo suele presentar señales de que está sobrecargado, tales como cansancio, malestar o plenitud en la parte superior derecha del abdomen, dolor abdominal, náuseas, vómitos o debilidad.

Los especialistas enfatizan la importancia de la alimentación: desde los productos que se deben evitar hasta los grupos de alimentos que conviene incluir en la dieta diaria para favorecer la circulación y la depuración natural de este importante órgano, encargado de ejecutar más de 500 funciones vitales.

Los 5 grupos de alimentos para recuperar el hígado

Existen al menos siete grupos de alimentos que ayudan a optimizar las funciones hepáticas, aportando al mismo tiempo beneficios antiinflamatorios, depurativos y cardiovasculares. Todos están directamente vinculados con la salud del hígado, según explica el endocrinólogo Dr. João Sorio.

1. Frutas de bajo índice glucémico

Una de las mejores aliadas para el hígado son las frutas de bajo índice glucémico, ya que no alteran bruscamente los niveles de azúcar en sangre, lo que representa una gran ventaja a nivel metabólico.

¿Cuáles son las más recomendadas?

Manzana

Ciruela

Naranja con pulpa

Frutos rojos (como cerezas y frambuesas)

(como cerezas y frambuesas) Guayaba

Aguacate (el llamado «oro verde», rico en grasas saludables que elevan el colesterol HDL o bueno).

«No hay que tenerle miedo a las frutas. La fructosa de estas frutas no te hará daño; lo que perjudica es el exceso de fructosa artificial. Si comes una manzana con piel, obtendrás todos los beneficios. La manzana tiene pectina, una fibra muy estudiada por sus beneficios para mejorar el colesterol», explica el especialista.

2. Fibras solubles e insolubles

Pequeñas pero poderosas: aunque las semillas de chía son una joya nutricional por su aporte de Omega-3 y fibra. Crédito: Shutterstock

Las semillas son una fuente excepcional de fibra y nutrientes esenciales. Por su excelente perfil nutricional, el experto recomienda incluir:

Semillas de chía

Linaza

Semillas de girasol

Semillas de calabaza

Las nuevas pautas sugieren consumir alrededor de 35 gramos de fibra al día en total, sumando las aportadas por frutas, verduras y semillas.

El especialista advierte que el consumo promedio en Estados Unidos apenas ronda los 15 gramos de fibra diarios (menos de la mitad de lo recomendado), lo que favorece el desarrollo de problemas metabólicos, especialmente cuando se combina con un alto consumo de azúcar.

Entre las recomendaciones nutricionales destacan elegir pan integral con granos o añadir semillas de chía al yogur o a frutas como la papaya.

3. Verduras y hojas verdes

La amplia variedad de vegetales que podemos incorporar en la dieta diaria beneficia notablemente la salud hepática gracias a sus elevados niveles de antioxidantes, los cuales estimulan la limpieza natural del hígado.

Alimentos como el pepino, la acelga, la lechuga, el chayote y las hojas verdes oscuras favorecen la optimización del metabolismo.

Las verduras permiten obtener gran cantidad de nutrientes con un bajo aporte calórico, mejorando el metabolismo y aportando saciedad. Las ensaladas y combinaciones de vegetales destacan por ser alimentos de alto volumen y pocas calorías.

Nota de precaución: Conviene consumir con moderación o evitar aquellos vegetales de alto índice glucémico, como el maíz, debido a su mayor contenido de almidón y azúcares (el organismo procesa el almidón convirtiéndolo en glucosa).

4. Alimentos con potencial antiinflamatorio

¿Tu café matutino protege tu hígado? Según estudios del NIH, el consumo de café sin azúcar aporta polifenoles esenciales que activan las enzimas hepáticas y ayudan a prevenir la fibrosis y el hígado graso. Crédito: Shutterstock

Opciones como el café poseen un marcado potencial antiinflamatorio ideal para la función metabólica. Estudios recientes sugieren que consumir al menos tres tazas al día ayuda a combatir la inflamación y mejorar diversos marcadores sanguíneos. El café aporta compuestos bioactivos como polifenoles, tocoferol, vitamina E y los beneficios propios de la cafeína.

Otra alternativa destacada es el té verde, también reconocido por sus propiedades antiinflamatorias. Asimismo, el endocrinólogo recomienda integrar en la cocina diaria:

Cebolla

Ajo

Cúrcuma

Jengibre

Pimienta

Chiles (gracias a su contenido de capsaicina , principio activo ampliamente estudiado).

(gracias a su contenido de , principio activo ampliamente estudiado). Cacao puro o chocolate negro (hasta 30 gramos al día), ricos en flavonoides y polifenoles. Diversas investigaciones indican que esta dosis diaria de cacao puede contribuir a regular la hipertensión.

El especialista aclara que tomar café no elimina la grasa hepática por sí solo. Son alimentos que pueden ayudar junto con otras medidas integrales que tomes para cuidar tu salud.

5. Proteínas magras

Las proteínas magras representan un pilar fundamental en la alimentación saludable, especialmente para quienes padecen hígado graso.

Un alimento estrella en este grupo es el huevo, consumido entero: «La clara aporta proteínas de alto valor biológico, pero la yema es igualmente valiosa: contiene vitaminas del complejo B, colina (crucial para la memoria) y luteína (clave para la salud visual)».

El médico señala que solo en casos de consumos extremadamente altos (como en atletas de alto rendimiento o fisicoconstructores) se debe controlar la cantidad de yemas; para la población general, un consumo moderado de uno a dos huevos diarios resulta sumamente beneficioso.

Otras fuentes recomendadas de proteína magra incluyen:

Pescados azules ricos en ácidos grasos omega-3 (como el salmón y las sardinas).

ricos en (como el salmón y las sardinas). Pescados blancos en general, por su bajo aporte graso.

en general, por su bajo aporte graso. Pollo, cuyo perfil proteico ayuda a activar el metabolismo y favorece este proceso de recuperación.

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