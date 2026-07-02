Los secretos de la longevidad: la dieta mediterránea y la metionina en el centro

Vivir por más tiempo es posible si nos apoyamos en la alimentación, según expertos en longevidad. Un estudio reciente reveló que una dieta baja en proteínas, complementada con metionina, puede fomentar la longevidad saludable.

Se trata de un modelo de alimentación inspirado en las tradicionales dieta mediterránea y la dieta de Okinawa, las cuales se han asociado constantemente con mejoras en los marcadores cardiometabólicos, según un nuevo estudio publicado por PubMed. Cabe destacar que las pruebas de esta investigación se realizaron en modelos animales (ratones).

Ambas dietas se caracterizan por ser ricas en vegetales frescos, proteínas magras, grasas saludables, legumbres y con consumo mínimo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y harinas refinadas.

¿Cómo impacta la metionina en la salud?

La metionina es un aminoácido esencial, clave para el crecimiento de la masa muscular, fortalecer el sistema inmunitario y ayudar en la cicatrización de heridas.

Un estudio publicado por Scielo comprobó que una dieta rica en alimentos con metionina “disminuyó la acumulación de grasa central, la presión arterial y el índice de hígado graso”. Así como la mejora de la calidad de vida de los pacientes tratados.

Los investigadores descubrieron que la suplementación con este aminoácido dio resultados muy prometedores para la salud:

Regulación hormonal: aumenta los niveles de la hormona del crecimiento, GLP-1 y FGF21 .

aumenta los niveles de la hormona del crecimiento, y . Composición corporal: estos cambios hormonales están directamente vinculados a la reducción de la masa grasa .

estos cambios hormonales están directamente vinculados a la . Bienestar en la vejez: ayuda a disminuir la fragilidad física, promoviendo así una vida más activa y saludable.

El hallazgo se dio tras comparar diversas pautas alimentarias, incluyendo la dieta occidental y la dieta cetogénica. El estudio concluyó que estas últimas contribuyeron al aumento de la fragilidad y a otros problemas metabólicos, mientras que la dieta baja en proteínas se posicionó como la más efectiva para mejorar la salud general.

De hecho, un alto consumo de proteínas animales puede estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, a pesar de que popularmente se asocie con un estilo de vida fitness o saludable.

Con estos resultados sobre la mesa, los investigadores resaltan la necesidad de reconsiderar las recomendaciones alimenticias actuales. Este avance en la investigación nutricional podría guiar las futuras pautas dietéticas, enfatizando la importancia de incorporar hábitos que no solo busquen la longevidad, sino también una excelente calidad de vida en la vejez.

Requerimientos diarios de metionina + cisteína

Es importante tener en cuenta los requerimientos de metionina + cisteína por cada kilogramo de peso al día por edades:

7 a 12 meses: 43 mg/kg

43 mg/kg 1 a 3 años: 28 mg/kg

28 mg/kg 4 a 8 años: 22 mg/kg

22 mg/kg 9 a 13 años: 22 mg/kg (niños) | 21 mg/kg (niñas)

22 mg/kg (niños) | 21 mg/kg (niñas) 14 a 18 años: 21 mg/kg (niños) | 19 mg/kg (niñas)

21 mg/kg (niños) | 19 mg/kg (niñas) Adultos (19+ años): 19 mg/kg

7 tipos de alimentos fuente de metionina

Inspiración en la dieta mediterránea y de Okinawa: alimentos frescos y equilibrados que imitan el modelo de los puntos más longevos del planeta. Crédito: Shutterstock

Para aumentar el consumo de metionina a través de la alimentación, es clave conocer los alimentos que la contienen, tales como:

Semillas y frutos secos como semillas de calabaza, sésamo, almendras, pistachos y maní.

Legumbres y soja: aunque tienen menos metionina que las proteínas animales, también aportan; la soja es de las leguminosas con más metionina.

Carnes rojas (vacuno, cerdo): alta concentración de metionina por 100 g de porción.

Aves (pollo, pavo): aportan cantidades elevadas de metionina por porción.

Pescados como atún, salmón, sardina, lenguado, en especial pescados grasos y magros.

Huevos: la yema y la clara contienen metionina concentrada.

Lácteos en especial los quesos curados como parmesano, yogur, leche.

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