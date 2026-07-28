Casa Blanca busca frenar receso del Senado para acelerar la votación de la Ley SAVE America

El presidente Donald Trump y el líder de la mayoría del Senado por Dakota del Sur, John Thune, se enfrentaron por la idea de cancelar el receso de agosto para debatir la Ley de Protección de Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America), la principal prioridad legislativa del mandatario republicano.

Thune advirtió sobre la pérdida de tiempo en un proyecto de ley que ha fracasado varias veces en el Senado, a la vez que rechazó las repetidas exigencias de Trump de que el Senado elimine el filibusterismo para aprobar el proyecto de ley de reforma electoral.

El líder de la mayoría republicana indicó que el presidente ya ha escuchado directamente de otros senadores de su misma bancada que no hay suficientes votos para cambiar las reglas del Senado.

“Si creyera que hay una manera de lograr un resultado, la apoyaría sin dudarlo. … Ya lo hemos votado dos, tres, cuatro, cinco veces, y lo hemos tenido en el pleno durante un largo periodo. Muéstrenme cómo termina esto. ¿Cuál es el resultado final de la victoria?”, dijo Thune al entrar al Capitolio.

“Si vamos a estar aquí sentados en interminables llamadas para verificar el quórum, no sé si eso beneficia a alguien”, manifestó Thune, señalando que los senadores republicanos en situación vulnerable, como Susan Collins por Maine, Jon Husted por Ohio y Dan Sullivan por Alaska, necesitan regresar a sus estados de origen para hacer campaña antes de las elecciones de noviembre.

Las declaraciones de Thune se produjeron luego de que el líder de la Casa Blanca exigiera a los republicanos del Senado que cancelaran el receso de cinco semanas de agosto para aprobar la extensa propuesta de reforma electoral que impondría restricciones al voto por correo y exigiría a las personas que presentaran una prueba de ciudadanía al registrarse para votar y una identificación con fotografía al emitir su voto.

“John Thune no debería permitir que el Senado de los Estados Unidos ‘se vaya de la ciudad’ hasta que apruebe la Ley para Salvar a Estados Unidos o, mejor aún, ELIMINE LA FILIBUSTERÍA, con la que los republicanos podrán aprobar rápidamente todo lo que siempre soñaron”, publicó el mandatario en Truth Social.

Los aliados más cercanos de Trump en el Senado están incrementando la presión sobre Thune al prometer que se opondrán a las mociones para levantar la sesión del Senado en agosto, lo que podría obligar a los republicanos a tomar decisiones difíciles para entrar en la pausa vacacional.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, uno de los principales defensores de la Ley SAVE, encabezó la campaña de presión sobre el líder de la mayoría del Senado por medio de redes sociales.

“@LeaderJohnThune, por la presente me opongo a cualquier intento de poner al Senado en receso en agosto, al menos hasta que el Senado haya aprobado la Ley SAVE America”, escribió.

Alertó a Thune que “no diera por sentado que tenía mi consentimiento” para enviar a los senadores a casa para el receso de cinco semanas sin someter la ley a votación.

Por su parte, los senadores republicanos Rick Scott por Florida, Ashley Moody también por Florida y Jim Banks por Indiana, solicitaron a los líderes republicanos que mantuvieran al Senado en sesión hasta el Día del Trabajo si fuera necesario para celebrar debates y votaciones adicionales sobre la Ley SAVE America.

Sin embargo, esto ha desatado una disputa en el grupo parlamentario republicano del Senado, informó The Hill.

Por su parte, John Cornyn, republicano por Texas, advirtió que los aliados del mandatario que prometen permanecer en sesión hasta que se apruebe la Ley SAVE terminarán decepcionando a los electores cuando no logren una victoria.

Cornyn aseguró que Lee y otros que presionan para cancelar el receso están poniendo a los senadores republicanos vulnerables en una mala postura y “desmoralizando a nuestra base de votantes de la que dependemos en 99 días para elegir a los republicanos”.

“¿Qué otra razón podría haber para eso que no sea la autoexaltación?”, dijo, apuntando que los republicanos vulnerables “tendrán que votar para permanecer” en sesión para evitar las críticas de la base de MAGA.

“Espero que tengas un buen agosto”, manifestó Cornyn. “Yo estaré en otro lugar”.

Por otro lado, Trump y Thune intercambiaron comentarios acalorados la semana pasada cuando el presidente estadounidense se enfureció en un mitin en Georgia: “Es como si el Senado fuera un lugar al que envías cosas cuando quieres que mueran”.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, advirtió el jueves que la paciencia del mandatario con Thune se estaba agotando y que el Senado debe cumplir con su deber.

El líder republicano pareció molesto por las críticas y les dijo a los medios de comunicación lo siguiente: “Tal vez ella u otra persona debería llamar por teléfono y conseguir los votos. ¿No? Aquí la mayoría está en 50”.

Thune expresó el lunes que no hay suficientes votos para eliminar el filibusterismo, como exigió Trump, y sugirió que el mismo presidente intente presionar si quiere aprobar la Ley SAVE America en el Senado.

“En el pasado, le sugerimos a él y a su equipo que vinieran aquí a reunirse con algunos de mis colegas, y así lo hicieron. Se sentaron con unos 20 republicanos para hablar sobre cómo eliminar el filibusterismo legislativo y el proceso de las ‘blue slips’, y hubo 15 votos en contra”, apuntó Thune, refiriéndose al deseo de Trump de eliminar el proceso de las ‘blue slips’, que permite a los senadores de los dos partidos bloquear a los jueces de distrito y a los fiscales federales nominados para cargos en sus estados de origen.

“Esto no es una cuestión abierta; es un hecho, y los hechos no cambian. Ahora bien, si él puede cambiar los hechos y lograr que algunos de esos senadores que se oponen pasen a votar a favor, entonces tendremos una conversación diferente”, siguió.

El líder republicano del Senado agregó que consideraría cancelar el receso de agosto si la Cámara Alta tuviera una razón para hacerlo, como por ejemplo votar sobre una legislación que el Senado “podría aprobar”. Además, aclaró que habló con Trump por última vez hace unos 10 días.

En junio, cuatro republicanos votaron en contra de la versión preferida del mandatario de la Ley SAVE, que incluía la prohibición de que atletas transgénero participaran en deportes femeninos y la prohibición de las cirugías de reasignación de género para menores de edad.

Collins, Tillis y sus compañeros senadores republicanos Lisa Murkowski por Alaska y Mitch McConnell por Kentucky votaron en contra de una enmienda para añadir la legislación al paquete de conciliación presupuestaria de $70 mil millones de dólares que se aprobó el mes pasado.

El mencionado proyecto de ley está a años luz de contar con el respaldo demócrata suficiente para superar la obstrucción parlamentaria. Ni un solo senador demócrata lo apoya.

“Si tuviéramos los votos, tendría mucho más sentido cancelar el receso”, expresó la senadora republicana por Virginia Occidental, Shelly Moore Capito.

“Obviamente, la gente quiere hacer campaña. Acabo de venir de inspeccionar los daños causados ​​por las inundaciones en mi estado” continuó, y añadió que “mantenerse en contacto” con los electores es muy importante.

“Diría que será una semana interesante”, concluyó la senadora de Virginia Occidental.

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