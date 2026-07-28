Chicago: pronóstico del tiempo para este martes 28 de julio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 28 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 05:40 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:13 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 81 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima