Condenan a cadena perpetua al joven autor del tiroteo en escuela de Georgia

El adolescente Colt Gray, quien tenía 14 años cuando mató a cuatro personas durante un tiroteo el 4 de septiembre de 2024 en la Apalachee High School de Georgia, fue condenado este martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima que podía recibir por su edad al momento del ataque.

El juez Nicholas Primm, del Tribunal Superior del condado de Barrow, impuso la sentencia después de tres días de audiencias en las que familiares de las víctimas, sobrevivientes, investigadores y expertos en salud mental expusieron ante el tribunal las consecuencias de la masacre.

La condena pone fin al proceso penal contra Gray, que ahora tiene 16 años y reconoció su responsabilidad en los 55 delitos que le imputó la Fiscalía, incluidos cuatro asesinatos, evitando así que el caso fuera sometido a la decisión de un jurado.

La edad del acusado al momento del ataque impidió que los fiscales solicitaran la pena de muerte, por lo que la audiencia se centró en determinar si Gray tendría alguna posibilidad de salir de prisión mediante libertad condicional.

El juez resolvió que no la tendrá.

Su abogado, Charlton Allen, consideró “extrema” la decisión de mantener encarcelado de por vida y sin posibilidad de liberación a un adolescente que tenía 14 años cuando cometió los crímenes.

Papá involucrado

El ataque ocurrió en la escuela secundaria Apalachee High School, en la ciudad de Winder, donde Gray utilizó un rifle semiautomático estilo AR-15 para abrir fuego contra estudiantes y personal del centro educativo.

Los profesores Richard Aspinwall y Cristina Irimie, junto con los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, murieron en el tiroteo. Otro docente y ocho estudiantes también resultaron heridos.

La Fiscalía presentó evidencias para sostener que Gray había preparado la masacre con anticipación. Los investigadores encontraron cuadernos, conversaciones en Discord y mapas del colegio que incluían anotaciones sobre posibles víctimas y el número de personas que esperaba matar o herir.

Los fiscales también expusieron el interés del adolescente por otros autores de matanzas, entre ellos Nikolas Cruz, responsable del tiroteo ocurrido en una escuela de Parkland, Florida.

El fiscal del distrito, Brad Smith, sostuvo que Gray buscaba notoriedad y pidió que fuera enviado a prisión de por vida.

Durante las audiencias también se escucharon grabaciones de conversaciones que Gray mantuvo desde un centro de detención juvenil. En una de ellas, según la acusación, el adolescente se jactó ante su madre de haber alcanzado mayor notoriedad que Thomas Crooks, quien semanas antes había intentado asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump.

La defensa pidió al tribunal que tomara en cuenta los años de abandono que habría sufrido Gray y sus problemas de salud mental. Un psicólogo forense declaró que presentaba síntomas de ansiedad, depresión y paranoia, aunque determinó que su condición no lo eximía de responsabilidad penal bajo la legislación de Georgia.

El caso también derivó en un proceso contra el padre del adolescente, Colin Gray, quien fue declarado culpable este año de 27 cargos, incluidos homicidio en segundo grado y crueldad contra menores.

Los fiscales sostuvieron que Colin Gray entregó a su hijo el rifle utilizado en el ataque pese a las advertencias relacionadas con la salud mental del menor.