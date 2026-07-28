Gobernador de Kentucky presiona a McConnell: pruebe su capacidad o renuncie al Senado

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, pidió al senador republicano Mitch McConnell que aparezca públicamente para demostrar que puede continuar ejerciendo sus funciones o, de lo contrario, que deje su escaño en el Senado.

La exigencia del gobernador demócrata llega mientras aumenta la presión sobre McConnell, de 83 años, quien permanece alejado de la actividad pública desde que fue hospitalizado en Washington el pasado 14 de junio tras sufrir una caída.

“Como gobernador del estado al que sirve, le pido que se dirija directa y verbalmente al pueblo de Kentucky y que demuestre su capacidad para servir o gobernar”, escribió Beshear en una carta dirigida a McConnell.

El gobernador advirtió que, si el senador no responde, pedirá al líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, que “investigue” su estado de salud y “comience el proceso, si procede”, para reemplazarlo.

Beshear también envió una carta a Thune con la misma solicitud. El líder republicano, sin embargo, rechazó involucrarse directamente y sostuvo que la cuestión corresponde a McConnell y a los habitantes de Kentucky.

“He visto esa carta, pero en cualquier caso, creo que es un asunto que compete al senador McConnell y al pueblo de Kentucky”, declaró Thune a NBC News.

“Si el gobernador quiere hacerlo, no estoy seguro de cuáles son sus prerrogativas en ese caso. Pero ahí es donde debería resolverse el asunto”, añadió.

Vacío de información

Beshear sostiene que la prolongada ausencia del senador ha generado un vacío de información que alimenta especulaciones sobre su estado de salud. Desde su hospitalización, la oficina de McConnell solo ha difundido dos fotografías y comunicados escritos sobre su recuperación.

El gobernador cuestionó que los electores de Kentucky no hayan recibido una explicación directa del senador.

“Espero que todo esté bien, que sea competente para el cargo, pero pedirle a alguien que lo demuestre a sus electores no es una tarea difícil”, afirmó Beshear ante los periodistas.

Beshear también criticó la falta de información médica disponible sobre McConnell y afirmó que no se ha explicado públicamente si el senador puede hablar, razonar o desempeñar sus responsabilidades legislativas.

“Hemos visto una especulación desenfrenada en las redes sociales y otros medios; todo esto podría haberse evitado por completo, y está en manos del senador McConnell”, dijo el gobernador. “Pero como no lo hará, la realidad es que no lo sabemos”.

La situación plantea además una particularidad sobre el futuro del escaño. En Kentucky, la ley estatal no permite que el gobernador designe directamente a un sustituto permanente cuando queda vacante un puesto en el Senado, sino que establece la celebración de una elección especial.

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