Mitch McConnell sigue en rehabilitación y aún no puede regresar al Capitolio

El senador republicano Mitch McConnell, de Kentucky, continúa en rehabilitación y todavía no cuenta con autorización médica para regresar al trabajo presencial en el Capitolio, después de sufrir una caída en su vivienda en junio.

La actualización fue difundida este lunes por su oficina, que no estableció una fecha para su regreso al Senado. McConnell se ha perdido las últimas 38 votaciones de la Cámara alta, según un análisis de NBC News.

“Desde que recibió el alta hospitalaria, ha mantenido un riguroso programa de fisioterapia y rehabilitación, que incluye varias sesiones diarias diseñadas para recuperar la fuerza y reducir el riesgo de futuras caídas”, indicó la Oficina del Médico de Cabecera del Congreso.

El equipo médico señaló que McConnell “continúa recuperándose de una caída que sufrió en su casa en junio” y que “todavía no tiene el alta médica para abandonar el centro de rehabilitación y regresar a la oficina”.

El propio McConnell afirmó que trabaja para retomar sus actividades habituales tanto en Washington como en Kentucky.

“Sigo trabajando arduamente para retomar mi agenda completa en el Senado y en Kentucky, y mantengo una intensa fisioterapia según las indicaciones de mis médicos”, declaró.

Agenda paralizada

El senador también confirmó que no asistirá este sábado al tradicional Fancy Farm, un evento político celebrado anualmente en Kentucky. Dijo que no existe “ningún otro lugar donde preferiría estar” y reconoció que “me da mucha pena perdérmelo este año”.

McConnell añadió que espera “volver pronto al Senado y a Kentucky”.

La oficina del senador difundió además una nueva fotografía de McConnell junto a su esposa, Elaine Chao, como parte de la actualización sobre su recuperación.

La ausencia del líder republicano se produce mientras el Senado tiene previsto mantener sesiones durante las próximas dos semanas antes del receso de verano.

Esta es la primera comunicación pública detallada sobre su estado de salud desde el 12 de julio, cuando su equipo explicó que la hospitalización del mes anterior se produjo después de una caída en su vivienda.

En aquella ocasión, McConnell dijo que permaneció “brevemente inconsciente”, pero aclaró que no había sufrido un ataque cardíaco ni un derrame cerebral y que tampoco presentaba tumores o hemorragias.

McConnell, de 83 años, anunció previamente que no buscará la reelección y dejará su escaño cuando concluya su mandato al término de la actual legislatura.

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