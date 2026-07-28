Preocupación creciente: hombres buscan aumentar su fertilidad con métodos alternativos

Cada mañana, al despertarse, Simon va al sauna. El calor le ayuda a eliminar toxinas mediante la transpiración, lo que, según él, mejora la función de sus espermatozoides; sin embargo, necesita protección adicional contra el calor.

“Utilizo una bolsa de hielo, que se llama Chill Nuts, y la coloco sobre los testículos para mantener un alto recuento de espermatozoides”, declaró al Servicio Mundial de la BBC.

Todo esto forma parte de un régimen para optimizar la calidad del esperma que él sigue a pesar de la falta de evidencia médica que demuestre su eficacia.

Este venezolano-estadounidense de 28 años, originario de Miami, Florida, también se asegura de exponerse diariamente al sol y hacer ejercicio con regularidad.

Bebe agua filtrada con un filtro de microplásticos y usa calzoncillos de algodón para evitar el impacto potencial de las toxinas.

Pero Simon no tiene planes de tener hijos pronto y ni siquiera tiene pareja; le preocupa más cómo un bajo recuento de espermatozoides podría afectar su salud.

“La baja fertilidad podría afectar la función endocrina, los niveles de testosterona u otras hormonas, y eso me preocupa mucho”, nos comenta.

Cabe destacar que aunque la función endocrina influye en el recuento de espermatozoides, la baja fertilidad no altera directamente la función endocrina ni los niveles de testosterona.

Simon es uno de los muchos hombres que muestran un gran interés en aumentar su recuento de espermatozoides.

A nivel mundial, los hashtags relacionados con la fertilidad masculina, como #fertilidadmasculina, #análisisdesemen y #espermatozoides, acumulan cientos de millones de visualizaciones en TikTok e Instagram, mientras que los subreddits más grandes dedicados a la fertilidad masculina se han triplicado desde enero.

El auge de los análisis de semen

BBC: Simon dice que está protegiendo su salud centrándose en su recuento de espermatozoides. (Foto: BBC)

Expertos en fertilidad masculina de todo el mundo afirman haber observado un aumento en el número de hombres que solicitan análisis de semen y expresan su preocupación por su fertilidad futura.

Los expertos creen que esto se debe en parte al creciente uso de terapias de reemplazo de testosterona (TRT) y esteroides, además de la preocupación por las toxinas ambientales, factores que pueden alterar las hormonas relacionadas con la fertilidad.

El profesor Suks Minhas, experto en fertilidad que trabaja en Reino Unido, afirma que este enfoque ofrece beneficios contradictorios.

“Es importante dar mayor visibilidad a la infertilidad masculina. Pero ¿estamos alimentando esa preocupación innecesariamente?”, plantea.

Mientras tanto, en respuesta a esta ansiedad, está surgiendo toda una industria de influencers y productos que se aprovechan de ella, añade el profesor.

Al igual que muchos otros, Simon descubrió el tema en las redes sociales. Sin embargo, aún no se ha hecho la prueba del esperma y no tiene motivos específicos para preocuparse por su salud.

“Es algo que generalmente me asusta, así que prefiero proteger mi fertilidad”, dice.

Bryan Johnson, quien se hizo multimillonario en Silicon Valley y que ahora se dedica a temas de longevidad, afirma tener cuatro veces la cantidad promedio de espermatozoides. (Foto: Getty Images)

Fue el contenido del influencer Bryan Johnson lo que llevó a Simon a “preocuparse realmente” por su fertilidad.

En un contexto de descenso del recuento de espermatozoides en todo el mundo, Johnson afirma tener 4 veces el recuento promedio de espermatozoides.

Él promueve los protocolos de sauna y compresas de hielo que Simon sigue como medidas de salud destinadas a aumentar la testosterona y el recuento de espermatozoides.

El contenido de Johnson, seguido por más de seis millones de personas, atrae a clientes potenciales a su sitio web, Blueprint, donde vende suplementos.

No es ni mucho menos el único que se dedica a esto. Otros protocolos promovidos por influencers sin evidencia médica incluyen ciertos suplementos, terapia de luz roja y donación de sangre para “filtrar” los microplásticos.

El contenido de los influencers de salud surge a raíz de debates más amplios sobre el descenso de las tasas de natalidad a nivel mundial.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F Kennedy Jr., habló recientemente de una “crisis de fertilidad”, argumentando que en 1970 “los hombres tenían el doble de espermatozoides que nuestros adolescentes hoy en día”.

No existe evidencia científica que demuestre que los adolescentes tengan un recuento de espermatozoides menor que los hombres en 1970.

Un tema poco investigado

Si bien algunos análisis a gran escala de estudios anteriores sugieren una disminución global significativa en el recuento de espermatozoides desde la década de 1970, este tema sigue estando poco investigado.

Esto significa que las causas de la disminución del recuento de espermatozoides y sus repercusiones en las tasas de natalidad generales no están claras.

Mientras tanto, influencers cercanos a la machósfera, como Andrew Huberman, han hablado sobre la disminución del recuento de espermatozoides masculinos en sus pódcasts, y Joe Rogan advirtió sobre un inminente “colapso demográfico”.

Existen muchas razones para la disminución de la tasa de natalidad, además de la capacidad biológica, un problema que afecta a una de cada siete parejas en todo el mundo.

Los problemas económicos y sociales se citan con frecuencia como factores que desincentivan a las personas a tener hijos.

Si bien cree que existen motivos válidos para la preocupación, el profesor Channa Jayasena, endocrinólogo reproductivo del Imperial College de Londres, considera que las afirmaciones en las redes sociales son exageradas.

“Existen ciertos desafíos, pero no está nada claro cuáles son sus causas”, afirma.

Métodos no comprobados

Lucas, naturópata, es un biohacker y sigue una rutina de optimización de la salud que incluye la terapia con luz roja, aunque la evidencia al respecto es limitada. (Foto: BBC)

El naturópata Lucas es uno de los influencers de la salud cuyo contenido incluye advertencias sobre las tasas de fertilidad.

“Estamos presenciando una epidemia mundial, una disminución generalizada de la fertilidad”, declaró a la BBC. También compartió con su audiencia de YouTube la afirmación errónea de que los hombres serán infértiles en 33 años.

Vende cursos en línea, ofrece asesoramiento personalizado y vende suplementos para hombres que buscan aumentar la testosterona y la fertilidad.

Su contenido en redes sociales, que promueve algunos protocolos de fertilidad no probados, se ha vuelto viral.

“Recomiendo a los hombres que se apliquen una bolsa de hielo contra la ropa interior, dos o tres veces al día durante unos 10 a 15 minutos”, dice, afirmando que algunos clientes le han contado que sus parejas se han quedado embarazadas después de probar esto.

Algunos de sus seguidores también se aplican un dispositivo de luz roja en los testículos o apuntando hacia ellos.

“Esto es solo una conclusión preliminar. Creo que es una estrategia lo suficientemente viable como para intentarlo, siempre y cuando no se perjudique a la persona”, señala.

Al ser interrogado sobre la falta de fundamento científico de su consejo, Lucas responde que cree que aplicar hielo en los testículos es una “intervención prometedora”, pero añade que le gustaría ver más investigaciones al respecto.

Lucas también recomienda una alimentación sana, dormir lo suficiente y hacer ejercicio; medidas que cuentan con una sólida base científica.

Testosterona y fertilidad

El profesor Channa Jayasena, endocrinólogo reproductivo, afirma que tomar medicamentos para la fertilidad sin consejo médico puede ser peligroso. (Foto: BBC)

Estos consejos sobre fertilidad coinciden con un aumento en el número de hombres que toman medicamentos para incrementar la testosterona debido al auge del culturismo y del looksmaxxing, una tendencia en línea que consiste en optimizar la apariencia física.

Pero tomar esteroides y testosterona daña la fertilidad.

Para intentar revertir este daño, los influencers promocionan combinaciones de diferentes medicamentos, que a menudo venden en sus sitios web.

Entre estos medicamentos se encuentran la HCG y la HMG, comúnmente utilizadas por hombres y mujeres para estimular la fertilidad.

Sin embargo, su consumo sin supervisión médica puede tener efectos secundarios peligrosos y causar daños permanentes.

“Es increíblemente peligroso”, dice el profesor Jayasena, “[algunos] pueden causar coágulos de sangre, incluso puede provocar el crecimiento de los senos, lo cual puede ser desfigurante si no se trata a tiempo”.

Hablamos con siete hombres de todo el mundo que consumían combinaciones de esteroides para recuperar su fertilidad tras someterse a una terapia de reemplazo de testosterona.

Dado que es ilegal comprar drogas como esteroides por internet, solicitaron permanecer en el anonimato.

Un hombre me dijo que creía que engendraría “muchos hijos” una vez que “recibiera tratamiento con HMG y HCG”.

‘Jamal’ inicialmente tomó esteroides y testosterona para aumentar su masa muscular. (Foto: Contributor)

Jamal, nombre ficticio, consumía altas dosis de testosterona y esteroides para su práctica de fisiculturismo, lo que redujo su fertilidad.

Dejó de hacerlo a finales del año pasado, cuando él y su pareja empezaron a plantearse tener hijos.

Encontró consejos sobre fertilidad en foros en línea y en YouTube de hombres que habían tomado las mismas cosas que él y que sugerían “combinaciones infalibles para la fertilidad”.

“En internet, la gente decía: ‘Así es como se toma, así es como se hace'”, cuenta Jamal. “Sé que probablemente sea mejor consultar con un endocrinólogo, pero literalmente lo he comprado a través de algunas de estas publicaciones”.

Tras comprobar que estos tratamientos no funcionaban, buscó ayuda profesional y conoció al profesor Jayasena.

Hasta entonces, desconocía que tomar estos suplementos para la fertilidad sin supervisión médica podía ser peligroso.

Siguiendo el consejo del profesor Jayasena, Jamal suspendió toda la medicación, incluido el tratamiento para la fertilidad.

Seis meses después, sus niveles naturales de testosterona están mejorando; sin embargo, la hormona que estimula la producción de esperma aún se encuentra baja. Tanto él como el profesor confían en que mejorará.

Si bien una mayor concienciación sobre la fertilidad masculina es positiva, ha creado un vacío de información, advierte el profesor Jayasena, lo que significa que hombres como Jamal recurren a consejos de personas influyentes porque los expertos no siempre están disponibles.

“En el mejor de los casos, podría distraerlos de hacer las cosas que realmente podrían ayudarlos, pero en el peor, podría llevarlos a hacer cosas que son perjudiciales”, añade.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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