Por qué Pete Hegseth quiere medir la testosterona de los soldados: las críticas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de 30 años o más sean evaluados cada año para detectar una posible deficiencia de testosterona.

La prueba será incorporada a la evaluación médica periódica de los integrantes en servicio activo y de la reserva. Los menores de 30 años podrán solicitarla voluntariamente y quienes reciban un diagnóstico podrán decidir si aceptan una terapia de reemplazo hormonal.

Hegseth sostiene que mantener niveles adecuados de testosterona puede favorecer la salud, la resistencia y el rendimiento de los soldados. Presentó el programa como una forma de “restaurar y optimizar” las capacidades naturales del personal militar, no como un mecanismo para aumentar artificialmente su desempeño.

Sin embargo, la política provocó dudas entre endocrinólogos y otros especialistas. La principal objeción es que las guías médicas no recomiendan examinar de manera rutinaria a toda una población sin síntomas, debido a que un resultado bajo aislado no basta para diagnosticar una enfermedad hormonal.

Para qué sirve la testosterona

La testosterona es una hormona que participa en funciones esenciales del organismo. En los hombres se produce principalmente en los testículos y ayuda a mantener:

La masa y la fuerza muscular.

La densidad de los huesos.

La producción de glóbulos rojos.

El deseo sexual.

La producción de espermatozoides.

La energía y determinados aspectos del estado de ánimo.

Cuando existe una deficiencia clínica, conocida como hipogonadismo, pueden aparecer disminución de la libido, disfunción eréctil, pérdida de masa muscular, cansancio, cambios emocionales, infertilidad y debilitamiento de los huesos.

Los niveles tienden a disminuir gradualmente con la edad, pero también pueden bajar temporalmente por falta de sueño, alimentación insuficiente, entrenamiento intenso, enfermedades graves o determinados medicamentos. Por eso, una cifra reducida no significa necesariamente que una persona necesite tratamiento.

Por qué el Pentágono quiere medirla

La explicación oficial es que el control permitirá identificar a militares que podrían estar sufriendo una deficiencia sin saberlo y ofrecerles atención antes de que afecte su salud o preparación operativa.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló que el protocolo busca mejorar el rendimiento, la resistencia y la preparación para las misiones, además de establecer una referencia amplia sobre la salud hormonal de la fuerza.

Hegseth vinculó la iniciativa con su idea de construir una fuerza militar más “letal” y preparada físicamente. En el video del anuncio afirmó que las armas y la tecnología son importantes, pero que el combatiente continúa siendo la principal ventaja táctica del país.

La campaña fue difundida bajo una consigna que aludía a un departamento militar con “alta T”, abreviatura utilizada para referirse a la testosterona. Esa presentación reforzó la controversia sobre si la medida responde principalmente a una política sanitaria o también a la visión de Hegseth sobre masculinidad y cultura militar.

Puedes ver: Senado exige explicaciones al Pentágono por las pruebas de testosterona a sus soldados

Cómo se diagnostica realmente la testosterona baja

La Sociedad de Endocrinología sostiene que el hipogonadismo no debería diagnosticarse únicamente mediante una prueba de sangre.

Para confirmar la condición deben existir síntomas compatibles con deficiencia hormonal, niveles claramente bajos y, al menos, dos análisis realizados temprano por la mañana y, preferentemente, en ayunas. Además, debería haber una evaluación médica para determinar la causa.

Los niveles de testosterona cambian durante el día y suelen ser más altos por la mañana. También pueden variar según el laboratorio y el método utilizado.

La organización médica afirmó después del anuncio del Pentágono que no existe evidencia suficiente para recomendar análisis masivos en hombres asintomáticos. También advirtió que pruebas no estandarizadas pueden producir resultados diferentes para una misma muestra de sangre.

Puedes ver: ¿Puede la terapia de testosterona recuperar tu deseo sexual?

Qué es la terapia de reemplazo de testosterona

La terapia de reemplazo busca devolver la hormona a niveles fisiológicos en personas que presentan una deficiencia confirmada. Puede administrarse mediante inyecciones, geles, parches u otras formulaciones.

En pacientes correctamente diagnosticados, el tratamiento puede mejorar el deseo sexual, la energía, la masa muscular, la densidad ósea y algunos síntomas asociados con el hipogonadismo.

Hegseth aclaró que los militares no estarán obligados a recibirla. Aunque el análisis será obligatorio a partir de los 30 años, el tratamiento será voluntario y dependerá de la recomendación médica y la decisión de cada integrante.

Por qué el tratamiento no sirve como simple potenciador físico

La testosterona recetada no debería confundirse con el uso de esteroides para aumentar artificialmente músculos o rendimiento deportivo.

Las sociedades médicas la recomiendan para personas con síntomas y deficiencia hormonal confirmada, no como tratamiento general contra el envejecimiento, el cansancio o la falta de fuerza.

Administrarla cuando no está indicada puede alterar la producción natural de la hormona y reducir la producción de espermatozoides. También requiere controles médicos relacionados con la sangre, la próstata, la presión arterial y otras posibles complicaciones.

En 2025, la FDA eliminó de las etiquetas la advertencia máxima sobre un aumento general de eventos cardiovasculares después de revisar un gran ensayo clínico. Sin embargo, mantuvo las limitaciones para el uso vinculado únicamente con el envejecimiento y exigió advertencias sobre el aumento de la presión arterial observado con estos productos.

La medida incluye una discusión sobre las mujeres militares

La orden se refiere a todo el personal de 30 años o más, pero el anuncio inicial no explicó con precisión cómo se aplicará a las más de 200,000 mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

Las mujeres también producen testosterona, aunque en niveles mucho menores, y una alteración hormonal debe interpretarse de manera diferente. Legisladoras y especialistas reclamaron conocer si el Pentágono incorporará evaluaciones equivalentes sobre otros problemas hormonales que afectan especialmente al personal femenino.

También surgieron críticas políticas por la aparente contradicción entre ofrecer terapia hormonal a militares con testosterona baja y restringir la permanencia de integrantes transgénero que reciben tratamientos hormonales.

Sigue leyendo:

Preocupación creciente: hombres buscan aumentar su fertilidad con métodos alternativos

Los 7 alimentos cotidianos que tu hígado necesita que dejes de comer (según un endocrinólogo)