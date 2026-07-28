La nueva temporada de “Betty La Fea: La Historia Continúa” ya tiene fecha de estreno en Prime Video

La nueva temporada de la serie “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca” ya tiene fecha de estreno. La tercera temporada de la exitosa serie se estrenará el próximo 28 de agosto a través de Prime Video.

La tercera temporada de la serie, producida por RCN Estudios, estará disponible en más de 240 países y territorios. Además, tras su estreno, todos los episodios estarán disponibles para el disfrute de la audiencia.

Esta nueva edición de la serie, que nació de la telenovela colombiana estrenada en 1999, tendrá una imagen renovada y contará con varias sorpresas para el público, como la reunión del Cuartel de las Feas en pleno y el regreso de personajes muy queridos como El Francés y Román, dos figuras clave de la trama original que por fin regresan a la pantalla.

En esta nueva temporada, Betty regresa a Bogotá para el desfile de despedida de Hugo Lombardi. Este regreso da pie a un reencuentro con Armando y comienza una nueva etapa de su vida con avances personales. Sin embargo, debe lidiar con una crisis en Ecomoda por un escándalo de plagio mientras navega un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su ex francés que reaparece para mover el tablero.

La primera temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” se estrenó en julio de 2024. La serie fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, nuevamente en los papeles de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza.

La segunda temporada de la serie se renovó y se estrenó en agosto de 2025. Para la tercera temporada fue renovada como “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca”.

Sobre el regreso de la serie, Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, señaló que la nueva temporada honra el legado de la historia.

“Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado y llega para sorprender tanto a los fans de siempre como a quienes la descubren por primera vez. No podemos esperar a que las audiencias de todas partes la vivan”, dijo.

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