El actor colombiano Julio César Herrera contó que fue abusado cuando era niño

Hace unos días, el actor colombiano Julio César Herrera reveló que sufrió de abuso sexual cuando apenas era un niño. Además de contar su historia, el actor también anunció que pasó a formar parte de una organización llamada Fundación Lucerito.

A través de sus redes sociales, Herrera ha hecho un video en el que habla sobre la realidad del abuso sexual en Colombia. Tras su primera conversación con una de las doctoras de la fundación, el actor dijo: “No podemos seguir guardando silencio frente al abuso sexual infantil”.

Además, Herrera también fue parte de una conferencia y en ella dijo: “Yo me llamo Julio César Herrer; claramente, también fui abusado en mi niñez y mi adolescencia. Esto es un grito anual y quiero que griten conmigo”.

Entre lágrimas, el actor anunció que en Colombia hay más de 550 mil casos de violencia en niños, niñas y adolescentes.

Julio César Herrera es conocido en Latinoamérica por haber interpretado a Freddy, un mensajero, en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. Su personaje llamó la atención de todos porque su personaje era uno de los más cómicos todos.

Además, también ha participado en “Betty, la fea: la historia continúa”, la serie de televisión de Amazon Prime Video, que hasta la fecha estrenó dos temporadas.

Las recientes publicaciones que el actor ha hecho en su cuenta de Instagram sobre el tema han hecho que sus fanáticos y colegas muestren su apoyo. Por ejemplo, quienes lo acompañaron en “Yo soy Betty, la fea”, Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, comentaron sus publicaciones.

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