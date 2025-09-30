Prime Video celebra el Mes de la Herencia Hispana con contenido lleno de talento latino

Este Mes de la Herencia Hispana, Prime Video se viste de fiesta y nos invita a disfrutar del increíble talento latino e hispano que ha conquistado pantallas en todo el mundo a través de un catálogo que tiene desde dramas intensos, comedias que se sienten como un abrazo, producciones originales que han marcado tendencia y hasta deportes en vivo.

Y ojo, que no estamos hablando solo de ver un par de películas o series. La cosa se pone buena porque, como parte de tu membresía de Amazon Prime, también puedes acceder a otras plataformas de streaming a través de Prime Video Channels. ¿Qué significa esto? Básicamente, que en un mismo lugar puedes disfrutar desde The Last of Us en Max hasta De Viaje con los Derbez en ViX Premium. Un menú de entretenimiento tan variado como nuestra propia comunidad.

Historias que nos representan

Para los fans de las novelas de Mercedes Ron, ya están disponibles Culpa Mía y Culpa Tuya, las primeras dos entregas de su exitosa trilogía. Y no te despegues, porque el 16 de octubre llega el cierre de la saga con Culpa Nuestra, en exclusiva por Prime Video.

Las series tampoco se quedan atrás: Mentiras, La Serie y el regreso triunfal de Betty La Fea: La Historia Continúa se han colocado entre lo más visto en cuanto se estrenaron, demostrando que el público latino sigue marcando la pauta.

Películas para todos los moods

Si prefieres una noche de cine, la variedad es enorme. Desde la risa contagiosa de Shotgun Wedding con Jennifer López y Cheech Marin, hasta la inspiradora A Million Miles Away, protagonizada por Michael Peña y Rosa Salazar. Historias que te llevan de la comedia ligera a la nostalgia más profunda.

Y para los amantes del suspenso o el terror, prepárate para la locura animada de Hazbin Hotel y la inquietante The Horror of Dolores Roach, que te dejarán al borde del sillón.

Deportes en vivo para vivirlos en grande

Porque el deporte también es parte de nuestra identidad, Prime Video transmite partidos de la NBA a partir del 24 de octubre, con análisis antes y después de cada juego. Además, la temporada de Thursday Night Football ya arrancó desde el 11 de septiembre, y sí, puedes verlo en español con la narración de Miguel Gurwitz y Rolando Cantú.

Además, también hay partidos de la Liga MX disponibles a través de ViX Premium en Prime Video Channels. Así que la cancha también se celebra en nuestro idioma.

Cine latino en primer plano

Para cerrar con broche de oro, Prime Video y Amazon MGM Studios siguen colaborando con el Latino Film Institute (LFI). Durante todo el Mes de la Herencia Hispana, podrás encontrar un carrusel especial con películas que se estrenaron en LALIFF. Algunas estarán incluidas con tu membresía Prime y otras disponibles para renta o compra del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Para más información puedes visitar el siguiente sitio web.

Así que ya lo sabes, prepara las palomitas, ponte cómodo y disfruta de todo lo que Prime Video tiene preparado este Mes de la Herencia Hispana.

