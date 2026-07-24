“Betty, la fea” confirma una nueva temporada con sorpresas

Lejos de despedirse de la pantalla, “Betty, la fea” seguirá ampliando una historia que ha acompañado a varias generaciones. Prime Video confirmó que ya trabaja en una nueva temporada de la producción colombiana y eligió a la propia Beatriz Pinzón para compartir la noticia con los seguidores de la franquicia.

El anuncio llegó mediante un video en el que Betty, interpretada por Ana María Orozco, aparece ofreciendo una rueda de prensa en representación de la empresa ficticia Eco Moda. En ese mensaje asegura que “todavía hay mucha tela por cortar”, anticipa el regreso de varias figuras conocidas y deja una frase que despertó la curiosidad de los fanáticos al advertir que volverá alguien que debió quedarse en el pasado, aunque sin revelar su identidad.

La producción corresponde a la tercera temporada de “Betty la fea: la historia continúa”, la secuela que debutó en 2024 y retomó la historia de “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela producida por RCN que fue emitida originalmente entre 1999 y 2001.

Aún no hay detalles sobre la nueva historia

Por ahora, Prime Video no ha dado a conocer la fecha de estreno ni ha revelado cuál será la trama de esta nueva entrega. Tampoco existe una confirmación oficial sobre el elenco que participará en los próximos episodios.

Sin embargo, las dos temporadas anteriores reunieron a buena parte de los actores que hicieron famoso el proyecto original. Entre ellos estuvieron Ana María Orozco como Betty, Jorge Enrique Abello en el papel de Armando Mendoza y Mario Duarte como Nicolás Mora, además de otros intérpretes que acompañaron una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana.

El impacto de “Yo soy Betty, la fea” ha trascendido fronteras desde su estreno. La ficción obtuvo un Récord Guinness por ser la telenovela con mayor número de adaptaciones en el mundo, fue doblada a cerca de 15 idiomas y sirvió de inspiración para 19 versiones producidas en diferentes países.

Casi tres décadas después de su estreno original, la historia creada en Colombia continúa despertando interés entre nuevas audiencias gracias a las plataformas de “streaming”, donde mantiene un lugar destacado entre las producciones latinoamericanas más reconocidas.

Sigue leyendo:

“Bye bye Argentina”: Georgina Rodríguez desmiente publicación y denuncia suplantación

Jessica Alba se suma al reboot de “13 Going on 30”

“Harry Potter” celebrará sus 25 años con varios eventos mundiales