Líderes políticos hacen presencia en Washington D.C. para el funeral del senador Lindsey Graham

Personalidades políticas estadounidenses y delegaciones internacionales se encuentran en Washington D.C. para despedir al senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, mediante una ceremonia en el Capitolio federal y un servicio funerario.

Las actividades oficiales iniciaron con el traslado del féretro a la rotonda del Capitolio, donde los miembros del Senado rinden homenaje a su homólogo. El cronograma establece las intervenciones del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y del vicepresidente estadounidense, JD Vance, según informó ABC News.

Graham ejerció más de 20 años de servicio dentro del cuerpo legislativo, desempeñándose como una figura clave en el Comité Judicial y como consejero cercano del presidente Donald Trump en materia de política exterior, incluyendo la gestión sobre la reciente guerra en Irán.

Funeral de Estado con presencia internacional

Durante la tarde del martes se llevará a cabo el funeral formal en la Catedral Nacional de Washington. De acuerdo con información proporcionada por la oficina de Darline Graham, hermana del difunto legislador y actual ocupante del escaño para completar el mandato restante, se prevé que Donald Trump ofrezca un discurso durante la ceremonia fúnebre.

El evento reúne a mandatarios y representantes internacionales, entre los que destacan el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El senador mantuvo una alianza política constante con ambas naciones y realizó una visita oficial a territorio ucraniano días previos a su deceso, donde sostuvo una reunión de trabajo con Zelensky.

Causa de muerte y actos finales en Carolina del Sur

El legislador falleció el 11 de julio a los 71 años de edad con una causa de muerte debido a una “disección aórtica debida a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica”, según la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia.

El traslado de los restos hacia Carolina del Sur está programado para el miércoles. En dicho estado se efectuarán actos conmemorativos en la capital, Columbia, y en el condado de Pickens, localidad donde el parlamentario creció e inició su representación electoral.

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