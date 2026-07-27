Trump aún no toma una decisión final sobre un posible “ataque masivo” contra Irán

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que el presidente Donald Trump todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre un posible “ataque masivo” contra Irán, aunque aseguró que Washington mantiene abiertas todas las opciones mientras avanzan los esfuerzos diplomáticos con Teherán.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, Waltz confirmó que el mandatario estadounidense celebró una reunión de alto nivel el viernes, pero negó que en ese encuentro se haya definido una acción militar específica.

“No lo anunciaría”, respondió Waltz cuando la periodista Margaret Brennan le preguntó si Trump ya había decidido sobre la posibilidad de una ofensiva de mayor escala contra Irán. El embajador agregó que el presidente tomará la decisión “a su debido tiempo”.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump dijera a Axios que estaba cerca de tomar una decisión y que consideraba un ataque “masivo” contra Irán, en medio de una escalada militar que ha incluido días consecutivos de bombardeos.

Waltz señaló que, aunque existe una pausa en los ataques, la administración estadounidense continúa desplegando recursos militares adicionales en la región y advirtió que “todas las opciones están sobre la mesa”.

El funcionario explicó que la pausa busca dar espacio a la diplomacia, con conversaciones que incluyen tanto el programa nuclear iraní como la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de energía.

“Le está dando una oportunidad a la diplomacia. Veremos qué pasa en los próximos días”, afirmó.

El conflicto podría ser más difícil y prolongado de lo previsto

El embajador reconoció que la campaña contra Irán podría enfrentar más dificultades de las inicialmente previstas, aunque defendió la estrategia de Trump y aseguró que el objetivo principal sigue siendo impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Waltz comparó la situación con las guerras de Afganistán e Irak y afirmó que uno de los problemas de esos conflictos fue que los objetivos políticos se desviaron con el tiempo.

“Ha sido difícil, pero estoy agradecido de que esté tomando la difícil decisión de hacer lo que creo que los historiadores recordarán y dirán que fue lo absolutamente correcto para evitar que Irán alguna vez tenga un arma nuclear”, dijo.

El embajador sostuvo que la administración Trump cuenta con el respaldo de una mayoría de estadounidenses para sus objetivos declarados, aunque una encuesta presentada durante el programa mostró que una mayoría de ciudadanos quiere que el conflicto termine.

Negó que Estados Unidos carezca de recursos militares

Mike Waltz rechazó asimismo los reportes que apuntan a que Estados Unidos podría enfrentar limitaciones para mantener el ritmo de la campaña militar debido al consumo de municiones de precisión e interceptores. “No solo tenemos lo que necesitamos en el ámbito teatral, sino que además hay más proyectos en marcha”, afirmó.

La periodista de CBS recordó que el medio había informado sobre dificultades para mantener el nivel de gasto en armamento utilizado al inicio de la operación contra Irán. Ante ello, Waltz aseguró que también debe considerarse la reducción de las capacidades militares iraníes.

El embajador afirmó que Irán tiene ahora menos recursos disponibles que al inicio del conflicto, tanto en su capacidad industrial como en sus reservas militares. Además, cuestionó qué habría ocurrido si Estados Unidos no hubiera intervenido y Teherán hubiera podido fortalecer sus sistemas defensivos mientras avanzaba su programa nuclear.

Sostuvo que los ataques estadounidenses han provocado una “degradación masiva” de las capacidades militares iraníes, particularmente en sus sistemas de armamento. Dijo que la ofensiva ha reducido la capacidad de Irán para responder militarmente y ha afectado su infraestructura de producción.

También defendió la decisión de actuar contra Teherán antes de que el país pudiera consolidar mayores capacidades defensivas alrededor de su programa nuclear. “¿Qué habría pasado si hubieran construido ese enorme escudo convencional para luego poder ocultar su fuga?”, cuestionó.

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