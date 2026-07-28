Liga española no aplicará la polémica “Ley Vinícius” en la próxima temporada

LaLiga 2026-27 arranca el fin de semana del 15 de agosto, pero las grandes decisiones de la nueva temporada se están tomando estos días. Varias de ellas en Asturias, durante la concentración arbitral. El Comité Técnico de Árbitros ha decidido esta semana no aplicar en España la llamada Ley Vinícius, pero sí ha pedido a IFAB (órgano que rige a nivel mundial el reglamento) poder castigar a los equipos cuyos porteros exageren lesiones (como ya hará la Premier).

En Las Caldas (Asturias) están reunidos estos días los árbitros de Primera División y de VAR. Posteriormente se sumarán los de Segunda. Pero el objetivo es preparar la nueva temporada y tratar las nuevas directrices arbitrales.

Muchas de ellas han sido vistas durante el Mundial celebrado este verano y que España ha logrado bordar su segunda estrella en la camiseta. Pero hay una regla que no llegará al fútbol español. Se llama la denominada Ley Vinicius. Según ha podido saber AS, el CTA que a principio de mes dudaba si implantarla o no, al final ha decidido ir de la mano de UEFA y no usarla.

Gianluca Prestianni habría insultado a Vinícius. Crédito: Armando Franca | AP

Norma aprobada por FIFA

La norma castiga con roja directa a aquel jugador que se tape la boca durante una discusión. De esta forma se evita cualquier insulto. Pero el problema es que no siempre los jugadores se tapan con la mano para insultar y dejar a un equipo con un futbolista menos por este motivo genera dudas.

Más cuando los jugadores ya tienen tan interiorizado este gesto tan habitual para hablar incluso de táctica o discutir alguna jugada sin llegar al insulto.

“Dejar a un equipo con diez jugadores sin tener la prueba evidente de si lo dijo o no….”, confesaba Fran Soto, presidente del CTA, a este periódico. “Hay que ver si de esta forma o con otras medidas se puede luchar contra esos comportamientos”, añadía. Al final, el veredicto tras tratarlo con la Comisión Técnica ha sido seguir los pasos de UEFA de no aplicarla.

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