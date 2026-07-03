UEFA no aplicará la “Ley Vinícius” durante la Champions League

La UEFA confirmó que no habrá “Ley Vinícius” en la Champions League ni en ninguna de sus otras competiciones, a diferencia de lo que se está viendo en el Mundial 2026.

Una decisión que vuelve a dejar de manifiesto las diferentes posturas del organismo europeo y la FIFA en asuntos arbitrales tan relevantes como este.

Los jugadores que se cubran la boca durante los enfrentamientos con sus rivales no serán expulsados en las competiciones de la UEFA, según confirmó el ente que preside Aleksander Ceferin este viernes.

Por lo tanto, no serán aplicará ni en la Champions, ni en la Europa League ni en la Conference League.

??? UEFA declina ‘LA LEY PRESTIANNI’ para sus competiciones y NO SEGUIRÁ EL CAMINO DE FIFA.



En Europa se decidió que los jugadores que se tapen la boca al hablar con un rival en situaciones de conflicto NO SERÁN EXPULSADOS. ??



¿Qué piensan? ??



[@TheAthletic] pic.twitter.com/fRC40gdgGe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 3, 2026

Dos víctimas en el Mundial 2026

Fue una de las novedades reglamentarias en la Copa del Mundo, una norma creada con el objetivo de evitar que los futbolistas puedan taparse la boca mientras discuten con rivales.

De hecho, la denominada popularmente como “Ley Vinícius” ya se ha cobrado sus primeras víctimas en Estados Unidos, México y Canadá.

Miguel Almirón fue el primer futbolista de la historia expulsado por hablarle a un rival -al turco Müldür- con la mano en la boca en plena discusión. El jugador paraguayo vio la roja directa tras el aviso desde el VAR, como también fue expulsado por el mismo motivo Piero Hincapié en una discusión con el mexicano Santi Giménez.

Seguir leyendo:

VAR agrega más revisiones a varias jugadas a partir del Mundial 2026

Modric sobre uso del VAR en el Mundial 2026: “Lo usan mal, de manera selectiva”

8 jugadores de Túnez dan positivo por clembuterol tras su estancia en México