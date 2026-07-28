Madre alega psicosis posparto en el juicio por el homicidio de sus tres hijos en Massachusetts

Un jurado del estado de Massachusetts escuchó versiones contradictorias sobre por qué una mujer mató a sus tres hijos pequeños en 2023, una tragedia que la defensa dijo que se debió a que ella sufría de una enfermedad posparto y que un fiscal lo denominó como un asesinato planeado.

Lindsay Clancy admitió que estranguló a sus tres hijos en enero de 2023 con bandas elásticas en el sótano de su casa ubicada en Duxbury, un suburbio de Boston. Posteriormente, se cortó con un cuchillo y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento fallido de quitarse la vida que en realidad la dejó paralizada de por vida.

En medio de su declaración inicial en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, el abogado defensor Kevin Reddington expresó ante los miembros del jurado que su clienta, ahora de 35 años, había batallado por meses con problemas de salud mental posparto después del nacimiento de su tercer hijo.

“Se trata de una mujer que sufría de psicosis en el momento en que bajó a ese sótano”, manifestó Reddington.

Asimismo, la describió como una madre cariñosa que padecía de pensamientos suicidas y problemas de salud mental posparto antes de matar a sus hijos, lo que la llevó a buscar tratamiento en diferentes ocasiones de numerosos proveedores de atención médica que le recetaron una cantidad grande de medicamentos que no la ayudaron a superar su problema, informó Reuters.

“Ella está viviendo su propio infierno”, indicó. “Sabe lo que pasó con esos niños”.

Por su parte, Shanan Buckingham, fiscal adjunta, no negó que Clancy, una exenfermera de partos del Hospital General de Massachusetts, hubiese estado lidiando con problemas de salud mental antes de quitarles la vida a sus hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de 8 meses.

Pero la fiscal dijo lo siguiente: “Este no es un debate público sobre la salud mental de las mujeres y cómo el sistema médico las trata”, y que, en vez de eso, el caso giraba en torno a la cuestión de si Clancy comprendía lo incorrecto de matar a sus hijos, pero aun así decidió hacerlo.

De acuerdo con lo que dijo Buckingham, las evidencias demostraban que la mujer envió a su entonces esposo, Patrick, a recoger un pedido de comida después de calcular en su teléfono el tiempo que demoraría en volver a casa para poder actuar con rapidez y lograr su objetivo: matar.

El padre de los niños asesinados, Patrick Clancy, ahora divorciado de Lindsay y llamado a declarar como primer testigo en el juicio, aseguró que su esposa había sido dada de alta de un hospital psiquiátrico hacía menos de dos semanas, pero no mostraba señales de que planeara hacerse daño a sí misma o a los niños en los días posteriores. Agreefo que su comportamiento era “normal” cuando él salió a buscar la comida.

—Subí —dijo en el estrado—. Tomé a Callan un momento, lo acuné entre mis rodillas, besé a Cora en la cabeza y le dije que volvería enseguida.

El juicio terminó por ese día antes de que pudiera hablar sobre lo que sucedió cuando regresó a su casa.

La fiscal adjunta había declarado ante el jurado que, al regresar a casa, el padre de los menores encontró a su esposa en el patio trasero. Llamó al 911 y, luego de la llegada de los servicios de emergencia, Patrick Clancy halló a los niños en el sótano y gritó que los habían asesinado, de acuerdo con su testimonio.

“Esta era una mujer a la que ya no le gustaba la vida que creía desear; cada vez le resultaba más difícil controlarla”, dijo. “Y cuando vio la oportunidad de escapar, tomó la decisión egoísta de aprovecharla y llevarse primero a Cora, Dawson y Callan antes de intentar quitarse la vida”.

Clancy enfrenta una pena obligatoria de cadena perpetua si es declarada culpable de cualquiera de los cargos de asesinato en primer grado que le imputan. Se prevé que el juicio tenga una duración entre seis y ocho semanas.

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