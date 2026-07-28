Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 28 de julio

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 96% durante el día y del 99% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 54% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:48 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:16 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 77 grados Fahrenheit (20 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 96% por la mañana, 84% por la tarde y 96% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.