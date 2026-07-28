Zinedine Zidane presentado como nuevo seleccionador de Francia: “Estoy listo para afrontar el desafío”

La era de Didier Deschamps, ya historia. Semanas después de finalizar el Mundial 2026, este martes la selección de Francia presentó oficialmente a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador con un contrato hasta 2030, año en el que se jugará la próxima Copa del Mundo.

“Estoy listo para afrontar el desafío”, aseguró un Zidane que confesó estar “feliz” de haber aceptado el único puesto que quería ocupar tras dejar el Real Madrid hace cinco años.

El exjugador reconoció que tuvo diversidad de ofertas de clubes para volver al banquillo, pero decidió seguir su corazón y esperar para tomar las riendas de Francia.

“Tuve ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las rechacé todas por la Selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid”, expresó este martes en la rueda de prensa de presentación.

? ZIDANE ESTÁ PREPARADO



?? 'Zizou', nuevo seleccionador de Francia, llevaba cinco años esperando este momento. Desde que se fue del Real Madrid. Y claro, no puede estar más emocionado ? pic.twitter.com/hGnP9cbUxw — MARCA (@marca) July 28, 2026

El fútbol español como referencia

En su primera alocución como seleccionador, Zidane reivindicó la influencia española en su fútbol y aseguró que su trabajo se inspirará en esas raíces.

“Lo que haga aquí se parecerá a lo que hice todos estos años en el Madrid. La Selección era el paso siguiente. En cuanto a mi estilo, ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, viví 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica”, declaró.

“En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banco por mi experiencia, por lo que logré, por lo que creo ser como entrenador”, afirmó Zizou.

Zidane dice ser el indicado para Francia

Zidane se ha caracterizado por mostrar una imagen humilde y tímida. No obstante, hoy desbordó seguridad y afirmó ser la persona idónea para el cargo tras la salida de Deschamps, que estuvo 14 años cómo seleccionador.

El DT deja una vara alta, pues se convirtió en uno de los pocos entrenadores en haber ganado la Copa del Mundo como jugador y seleccionador. Además, llevó a Francia a dos finales del Mundial de los últimos tres certámenes ecuménicos.

“En la Selección superé todas las categorías y gané un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. Estuve cinco años esperando este momento, estoy emocionado”, confesó Zidane.

“Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la Selección siga ganando”, dijo con respecto al legado de Deschamps.

La derrota de Francia contra España desde la óptica de Zidane

El ahora nuevo seleccionador reconoció que la derrota contra España en las semifinales del Mundial fue “difícil”.

“Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que vencer a España. Hay que ganarles a todos. España es un equipo aguerrido; conozco bien cómo evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre”, dijo.

Zizou, de 54 años, regresa a la selección de Francia 20 años después de su último partido, la final del Mundial de Alemania, la del famoso cabezazo al italiano Marco Materazzi por el que fue expulsado.

Cinco años después de su última experiencia como entrenador, volverá a sentarse en un banquillo. La era de Zidane como entrenador ha sido tan exitosa como su carrera de jugador.

Con el Real Madrid hizo historia al convertirse en el primero y único en ganar tres UEFA Champions League consecutivas.



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