Chicharito Hernández ficha por el Atlético Dallas de la USL Championship

El Atlético Dallas, conjunto perteneciente a la USL Championship (equivalente a la segunda división del balompié en Estados Unidos), hizo oficial este lunes la contratación del atacante mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El futbolista de 38 años se encontraba libre desde la finalización de su contrato con las Chivas de Guadalajara a finales de 2025. El acuerdo estipula una vinculación por dos temporadas, con la posibilidad de extender el compromiso una tercera campaña, según detalló la institución texana a través de un comunicado oficial.

“Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro. Quiero contribuir a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores de todo el norte de Texas y brindar a nuestros seguidores un equipo en el que puedan creer desde el principio. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro en Dallas”, declaró el delantero.

La llegada del máximo anotador en la historia del combinado nacional mexicano (con 52 anotaciones) constituye la primera contratación oficial en la trayectoria del Atlético Dallas. La nueva entidad debutará en la competición a partir de 2027 y disputará sus encuentros como local en el histórico recinto del Cotton Bowl, con aforo para más de 91,000 espectadores.

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