Andrea Pirlo descarta dirigir a Italia por polémica con contrato de casa de apuestas

Andrea Pirlo confirmó este lunes a través de sus redes sociales que ha quedado descartado para asumir la dirección técnica de la selección italiana. La decisión de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) responde a las severas críticas generadas tras revelarse su vinculación comercial como embajador de una compañía de apuestas de origen ruso.

“Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio, pero tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos“, publicó el actual estratega del United FC Dubai.

La desestimación de Pirlo afectó directamente la gestión de Paolo Maldini, director técnico de la FIGC, y de su asesor deportivo, el brasileño Leonardo, quienes habían asumido sus funciones hace apenas dos semanas y respaldaban de forma decidida la llegada de su excompañero de equipo tras sondear opciones como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti.

Diversos medios italianos señalan que tanto Maldini como Leonardo sopesan presentar su renuncia irrevocable debido a la interferencia en la planificación deportiva y a la falta de consenso con el presidente federativo, Giovanni Malagò.

Tras una reunión de emergencia convocada por Malagò en Roma, varios dirigentes expresaron su preocupación ante el escenario de inestabilidad, aunque aclararon que las dimisiones de la parcela deportiva aún no se han formalizado por los canales oficiales.

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