Chicago: pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de julio

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 29 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:12 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 84 grados Fahrenheit (29ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 11% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima