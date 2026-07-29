Dr. Anthony Fauci se apega a la 5ta Enmienda para no declarar en audiencia sobre COVID-19

El Dr. Anthony Fauci se acogió este miércoles a la 5ta Enmienda de la Constitución para evitar responder a las interrogantes planteadas por el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, durante una comparecencia bajo citación judicial en el Senado sobre el COVID-19.

La sesión estuvo marcada por los señalamientos del legislador, quien ha mantenido una investigación de varios años contra el exfuncionario por presunto encubrimiento sobre las causas que originaron la pandemia.

Paul centró sus preguntas en los fondos otorgados por el gobierno federal al Instituto de Virología de Wuhan, instalación donde se realizaban estudios sobre distintos tipos de coronavirus. El legislador calificó la asignación de esos recursos para investigación experimental como “una de las peores decisiones de salud pública” de la historia.

Asimismo, el senador republicano sostuvo además que el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) debía “confesar” y ofrecer disculpas a la ciudadanía por los daños derivados de la propagación del virus a nivel global, informó USA Today.

Alcance del indulto presidencial y acusaciones

Durante la comparecencia, el senador abordó el beneficio otorgado previamente por el presidente Joe Biden para librar a Fauci de eventuales procesos judiciales. En tal sentido, Paul advirtió que dicha medida no cubre un posible delito de falso testimonio durante la sesión legislativa actual.

“Un indulto puede proteger a una persona de un proceso penal. No reescribe la historia”, argumentó Paul al referirse a la protección legal que ampara las actuaciones pasadas del médico.

Contradicciones y uso de diarios personales

El republicano también divulgó extractos de los diarios escritos por Fauci durante el inicio de la emergencia sanitaria en 2020. Según el senador, estos registros personales muestran contradicciones frente a las intervenciones públicas realizadas por el inmunólogo mientras lideraba la estrategia de respuesta sanitaria en la primera administración Trump y, posteriormente, bajo el mandato de Biden.

Finalmente, el parlamentario afirmó que Fauci evitó aclarar el valor del financiamiento al laboratorio chino mediante debates semánticos, ocultando deliberadamente información sobre el origen de la crisis médica.

¿Qué establece la 5ta Enmienda?

El Dr. Fauci se amparó ante el lineamiento de que ninguna persona está obligada a responder por un delito castigado con la pena capital, u otro delito infamante. Solo en casos de denuncia o acusación de un Gran Jurado, salvo en los casos que ocurran en las fuerzas de mar o de tierra, o en la milicia, cuando estén en servicio activo en tiempo de guerra o de peligro público.

“Nadie será sometido dos veces por el mismo delito a juzgar su vida o su integridad corporal; ni será obligado en ningún caso criminal a declarar contra sí mismo, ni será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”, señala parte de la Enmienda.

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