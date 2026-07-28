Trump elogia a Graham en su funeral y lo define como “extremedamente belicista”

El presidente Donald Trump elogió al fallecido senador republicano Lindsey Graham durante su funeral en la Catedral Nacional de Washington, donde destacó su trayectoria política y militar y lo definió como un hombre “extremadamente belicista”, pero “por el bien de nuestro país”.

Ante familiares, legisladores y líderes internacionales, Trump describió a Graham como un “verdadero estadounidense original” y un “querido amigo”, además de asegurar que el senador “murió haciendo el trabajo para el que había nacido”.

“Fue un político verdaderamente excepcional, que sirvió al país que tanto amaba”, afirmó Trump durante su discurso.

El presidente sostuvo que Graham abandonó la política “en la cima de su carrera, en la cúspide de su talento”, y lo calificó como “una leyenda a la que todos, muchos de los que estamos aquí hoy, tuvimos la fortuna de conocer, y como un amigo que jamás olvidaremos”.

Trump también destacó una de las características que definieron la carrera pública de Graham: su respaldo a las intervenciones militares estadounidenses y su postura firme frente a los adversarios de Washington.

“Lindsey tenía una fe inquebrantable en la rectitud del poder estadounidense y en la oración”, dijo Trump. “Y era extremadamente belicista. Les aseguro que nunca vio una guerra que no le gustara. Solo sus verdaderos amigos lo entenderían, pero él la quería para el bien de nuestro país”.

El presidente aseguró que Graham estaba convencido de que Estados Unidos debía prevalecer frente a sus enemigos y que esa visión marcó tanto su carrera militar como su trayectoria en el Senado.

“Sentía en lo más profundo de su ser que nuestro destino era ganar y que su trabajo consistía en hacer todo lo posible para asegurar la derrota de nuestros enemigos”, afirmó.

Graham sirvió durante 33 años en las Fuerzas Armadas, la Reserva de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea, incluso mientras ejercía como senador. Su postura política incluyó el respaldo a operaciones militares estadounidenses en Afganistán, Irak e Irán, así como a la continuidad de la ayuda militar de Washington a Ucrania.

Su estrecha relación con Graham

El mandatario dedicó parte de su discurso a recordar el inicio de su relación con Graham, que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016, cuando ambos estaban enfrentados políticamente.

Trump relató que, después de que Graham hiciera un comentario que consideró ofensivo, decidió compartir públicamente el número telefónico personal del senador.

“Lindsey dijo algo desagradable” y “hice algo que no debí haber hecho”, recordó Trump, antes de bromear nuevamente con el episodio durante el funeral.

Según el presidente, el teléfono de Graham recibió una avalancha de llamadas y el senador no quedó satisfecho con la situación. Trump aseguró incluso que había conservado ese número durante 20 años.

“Ese fue el comienzo de una amistad, en cierto modo”, dijo Trump.

Con el paso de los años, dijo que ambos terminaron convirtiéndose en aliados y amigos cercanos. Trump recordó con humor las numerosas llamadas que recibió de Graham y las partidas de golf que compartieron.

“Lindsey fue quien rió al final”, afirmó el presidente.

Elogia a Darline

Trump también destacó la relación de Graham con su hermana, Darline Graham Nordone, quien asumió el escaño del senador tras su muerte y ahora continúa su trayectoria política en Washington.

El presidente aseguró que Graham consideraba el éxito de su hermana como uno de sus mayores orgullos.

“Más tarde dijo que, a pesar de todos sus logros —y tuvo muchos—, su mayor orgullo era el éxito de Darline”, relató Trump.

La ceremonia reunió a numerosos miembros del Congreso y funcionarios de la Administración Trump, además del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También asistió el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, junto con legisladores actuales y antiguos.

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