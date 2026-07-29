El Jardín Botánico de Brooklyn tendrá una gran fiesta gratuita este jueves

Las calles de Brooklyn tienen fama de reunir a la comunidad en celebraciones inolvidables, pero esta vez el escenario será diferente. El Jardín Botánico de Brooklyn abrirá sus puertas para organizar, por primera vez en su historia, una gran fiesta de barrio gratuita con música en vivo, juegos, arte y propuestas gastronómicas para celebrar los 30 años del concurso “Greenest Block in Brooklyn”.

La cita será este jueves 30 de julio y, aunque los ganadores de la edición 2026 del tradicional certamen se darán a conocer hasta el martes 4 de agosto, el recinto decidió comenzar los festejos con una programación especial pensada para visitantes de todas las edades.

Música, juegos y arte para disfrutar en familia

Desde las 4:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m., los jardines se transformarán para recrear el ambiente de una clásica feria callejera de Brooklyn. La programación musical estará encabezada por DJ Mamadou, quien pondrá a sonar éxitos de los años 90, además de una presentación en vivo de la agrupación local BrownstoneJAZZ.

A lo largo del lugar también habrá juegos sobre el césped y en distintos espacios del jardín, actividades para colorear, talleres para elaborar pulseras de la amistad, sesiones de salto con cuerda doble y pintacaritas para los más pequeños.

Quienes prefieran las propuestas culturales podrán recorrer la exposición “Block by Block: Streetscapes”, una instalación con recreaciones a tamaño real de las tradicionales escalinatas y jardineras de Brooklyn, creada junto a antiguos ganadores del concurso.

Otra de las paradas recomendadas será la galería al aire libre “Greening Heroes”, del fotógrafo Zachary Schulman, que reúne retratos e historias orales de vecinos que han contribuido a embellecer distintos sectores del distrito.

Entrada gratuita durante todo el día

Aunque las principales actividades comenzarán a las 4:00 p.m., el Jardín Botánico de Brooklyn ofrecerá acceso gratuito durante toda la jornada del 30 de julio. La recomendación para los asistentes es llegar con anticipación para recorrer espacios emblemáticos como el jardín de rosas y los invernaderos de cristal antes del inicio de la programación principal.

La celebración tendrá lugar en el Jardín Botánico de Brooklyn, ubicado en el 990 de Washington Avenue, con accesos también por el 455 de Flatbush Avenue.

La entrada no tendrá costo, pero será necesario reservar previamente un boleto con horario asignado. Este requisito aplica para todos los visitantes, incluidos niños y miembros del jardín.

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