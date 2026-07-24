El jardín secreto de Nueva York tiene cine gratis al aire libre

Las noches cálidas de Nueva York tienen un escenario que parece sacado de una película. Lejos del ruido constante de Manhattan, un jardín comunitario escondido en Nolita volverá a convertirse en un cine al aire libre donde vecinos y visitantes podrán disfrutar clásicos de la gran pantalla sin pagar un solo dólar.

Se trata del Elizabeth Street Garden, un espacio de una acre ubicado sobre la calle Elizabeth, entre Prince Street y Spring Street. Sus senderos de ladrillo, esculturas, árboles centenarios, flores y rincones cubiertos de hiedra lo han convertido en uno de los lugares más especiales de la ciudad, un refugio que parece desconectado del ritmo acelerado que lo rodea.

Más allá de su belleza, el jardín también representa una historia de resistencia. A lo largo de los años enfrentó distintos proyectos de remodelación que amenazaban con hacer desaparecer este espacio verde. Sin embargo, las campañas impulsadas por la comunidad lograron mantenerlo abierto y hoy continúa siendo uno de los símbolos del activismo vecinal en Nueva York.

Tres clásicos bajo las estrellas

Como parte de esa tradición, este verano regresará “Movie Night in the Garden”, una serie gratuita de funciones que se celebrará algunos miércoles por la noche.

La programación comenzará el 29 de julio con “The Apartment”. Después, el 12 de agosto, llegará el turno de la película de animación “Kiki: Entregas a domicilio”. El ciclo concluirá el 26 de agosto con el clásico de Alfred Hitchcock “Al norte por el noroeste”.

Todas las proyecciones comenzarán a las 8:00 p.m., serán completamente gratuitas y estarán abiertas al público, por lo que no será necesario reservar entradas para asistir.

Lo que conviene saber antes de asistir

Quienes planeen disfrutar de alguna de las funciones encontrarán un ambiente pensado para relajarse. La organización recomienda llegar con suficiente anticipación para conseguir un buen lugar y llevar una manta o un cojín, ya que gran parte del público se acomoda directamente sobre el césped o los senderos del jardín.

Otra de las tradiciones del evento consiste en comprar comida para llevar en alguno de los restaurantes de Nolita y convertir la función en un picnic bajo las estrellas, rodeado de vegetación y esculturas.

El Elizabeth Street Garden está ubicado sobre Elizabeth Street, entre Prince Street y Spring Street, en Manhattan. Para consultar novedades, posibles cambios por condiciones meteorológicas o información adicional sobre el evento, los organizadores invitan a visitar el sitio oficial del jardín antes de cada función.

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