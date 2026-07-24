“The Morning Show” llega a su fin: fecha, reparto y detalles

Cinco temporadas bastarán para contar la historia de “The Morning Show”. Apple TV+ confirmó que la producción encabezada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon concluirá en 2027, cuando llegue la última entrega de una de las primeras apuestas originales con las que la plataforma inició su camino en el mundo del “streaming”.

La quinta temporada ya se encuentra en producción y marcará el cierre definitivo de una ficción que, desde su estreno en noviembre de 2019, se convirtió en uno de los títulos más representativos del catálogo del servicio.

A través de un comunicado, Apple TV+ destacó la relevancia que ha tenido la serie desde sus inicios: “Esta serie, que marcó un hito cultural, fue uno de los títulos originales insignia con los que debutó el galardonado servicio de contenido en línea o ‘streaming’ de Apple TV en 2019”, señaló la compañía.

Un elenco renovado para la despedida

Además de protagonizar la serie, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon también participan como productoras ejecutivas del proyecto. La historia aborda temas como el acoso sexual en el ámbito laboral, las luchas de poder dentro de los medios de comunicación y los dilemas éticos del periodismo a partir del despido de un reconocido presentador de televisión.

Para su despedida regresarán actores que han acompañado la producción desde temporadas anteriores, entre ellos Billy Crudup, ganador de dos premios Emmy, Mark Duplass, Néstor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie y Jon Hamm, también reconocido por la Academia de la Televisión.

La última temporada también incorporará nuevos nombres como Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes y Lizzy Caplan, quienes se suman al elenco para el cierre de una historia que llegó a distintas partes del mundo.

Una serie que dejó huella en la televisión

Jennifer Aniston también aprovechó el anuncio para agradecer el respaldo que recibió el proyecto desde sus primeras etapas: “Desde el principio, Apple respaldó nuestra visión de ‘The Morning Show’, y nos sentimos muy afortunadas de haber tenido la oportunidad de contar historias que reflejan lo que ocurre en el mundo que nos rodea, con un toque de humor negro”, expresó la actriz en el comunicado.

Desde su debut hace siete años, “The Morning Show” ha conseguido cuatro premios Emmy y ha acumulado 28 nominaciones en los galardones más importantes de la televisión estadounidense, consolidándose como una de las producciones más reconocidas de Apple TV+ y una referencia dentro de las series dramáticas de los últimos años.

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