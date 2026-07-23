“Harry Potter” celebrará sus 25 años con varios eventos mundiales

La magia de “Harry Potter” volverá a sentirse con fuerza dentro y fuera de la pantalla. Warner Bros. Discovery presentó un ambicioso programa para conmemorar los 25 años de la saga, una iniciativa que reunirá funciones especiales en cines, experiencias inmersivas, actividades para seguidores y nuevos adelantos de la esperada serie original de HBO.

La celebración girará alrededor de “Back to Hogwarts”, el evento anual inspirado en el 1 de septiembre, la fecha en la que los estudiantes regresan al colegio de magia dentro del universo creado por J. K. Rowling. Este año, sin embargo, las actividades comenzarán un mes antes y se extenderán por distintos países.

Cines, parques y experiencias para los seguidores

Entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood ofrecerán experiencias conmemorativas para los visitantes. En Orlando también regresará el espectáculo de proyecciones “Hogwarts Always” en la zona “Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade”.

La programación internacional también alcanzará a Universal Studios Japan, que abrirá su área temática fuera del horario habitual para algunos visitantes el 1 de septiembre. Por su parte, Universal Beijing Resort estrenará su propia versión de “Hogwarts Always” y organizará el evento “Gathering Night” el 28 de agosto.

Las actividades llegarán a Londres, Tokio, Nueva York, Chicago, Madrid, Sídney, Berlín, Venecia, París y varias ciudades de China. Entre las propuestas destacan una clase masiva de varitas en los jardines de la Orangerie del Palacio de Versalles, coreografiada por Paul Harris, una proyección especial en Venecia y la instalación del “Owl Messenger” en territorio chino.

Regresan las películas y habrá adelantos de la serie

Como parte del aniversario, las ocho películas de “Harry Potter” volverán a proyectarse en salas de cine de distintos países entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Además, “Harry Potter y la piedra filosofal” regresará a la cartelera durante una semana con 12 minutos de material inédito sobre su rodaje.

En Londres, HBO Max organizará por primera vez una celebración oficial de “Back to Hogwarts”, con actividades interactivas y sorteos relacionados con la próxima serie original de HBO, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año. La compañía anunció que más adelante revelará la sede y la forma de acceder a las entradas.

La programación también incluirá concursos en Warner Bros. Studio Tour London con premios como un baúl personalizado de Hogwarts firmado por Bonnie Wright, Mark Williams y James y Oliver Phelps, además de entradas para visitar las instalaciones.

En paralelo, los videojuegos “Harry Potter: Hogwarts Mystery” y “Harry Potter: Puzzles & Spells” incorporarán contenido especial para la ocasión. El calendario culminará el 1 de septiembre con la transmisión en vivo de “Back to Hogwarts Showcase” a través de los canales oficiales de “Harry Potter” en YouTube y TikTok, donde se presentarán anuncios sobre distintos proyectos de la franquicia y nuevos avances de la serie de HBO.

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