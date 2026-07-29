Exempleados de eBay enviaron insectos vivos y amenazas a periodistas, la empresa pagará casi $50 millones

Después de más de seis años de procesos penales y civiles, eBay acordó pagar casi $50 millones para resolver una demanda presentada por dos periodistas de Massachusetts que fueron víctimas de una campaña de acoso organizada por exempleados de la compañía.

El caso incluyó amenazas de muerte, vigilancia, envíos de cucarachas y arañas vivas, así como otros actos de intimidación destinados, según la demanda, a frenar su cobertura periodística.

El acuerdo pone fin a una batalla legal iniciada en 2021

David e Ina Steiner, fundadores del boletín especializado en comercio electrónico EcommerceBytes, demandaron a eBay en 2021 ante un tribunal federal de Boston al asegurar que la empresa participó en una conspiración para intimidarlos, amenazarlos de muerte, torturarlos, aterrorizarlos, acosarlos y silenciarlos con el objetivo de sofocar su cobertura sobre eBay.

De acuerdo con NBC News y ABC News, las partes habían alcanzado un acuerdo preliminar en febrero de este año, cuando el caso estaba por llegar a juicio.

Sin embargo, no lograron concretarlo y, tras solicitar que el proceso regresara al calendario judicial en junio, finalmente alcanzaron un nuevo acuerdo durante este mes.

La compensación asciende a $48.7 millones.

De esa cantidad, eBay aportará $46.15 millones, el exdirector ejecutivo Devin Wenig pagará $2 millones, la exvicepresidenta Wendy Jones contribuirá con $500,000 y el exdirector de comunicaciones Steve Wymer entregará $50,000.

Además, el convenio contempla otros $7 millones destinados a organizaciones sin fines de lucro.

eBay aportará $6 millones y Wenig donará $1 millón adicional a una organización dedicada a proteger los derechos de la Primera Enmienda, en honor a Ina Steiner.

Las amenazas incluyeron insectos vivos y una máscara ensangrentada

Según la demanda, la campaña comenzó con mensajes amenazantes en redes sociales y fue escalando con el envío anónimo de cucarachas y arañas vivas, una corona fúnebre, una máscara de cerdo ensangrentada utilizada en Halloween y un libro sobre cómo afrontar la muerte del cónyuge.

Los exempleados también enviaron revistas pornográficas a un vecino utilizando el nombre de David Steiner y llegaron a planear la instalación de un dispositivo GPS en el automóvil de la pareja para seguir sus movimientos.

“David y yo coincidimos en que este acuerdo debía y tenía que hacerse público, como víctimas que quieren evitar que algo así vuelva a ocurrirle a cualquier otra persona y como periodistas que creemos en la transparencia. Esperamos que este caso sirva como elemento disuasorio”, declaró Ina Steiner.

La periodista también recordó que al principio desconocía quién estaba detrás del acoso.

“No podía concebir que una empresa sobre la que había informado durante las últimas dos décadas hubiera intentado aterrorizarnos para que dejáramos de publicar sobre ella”, afirmó.

eBay reconoce los hechos y ofrece una disculpa

La empresa reiteró sus disculpas públicas al señalar que lo que los Steiner sufrieron por parte de antiguos empleados de eBay en 2019 estuvo mal, fue reprobable y nunca debió haber ocurrido.

También reconoció el tono poco profesional en las comunicaciones internas de antiguos directivos, aunque aseguró que esos hechos no representan la cultura de eBay y afirmó que desde entonces renovó a su equipo directivo y fortaleció sus políticas internas, procedimientos y programas de capacitación ética.

En 2020, fiscales federales acusaron a siete exempleados de coordinar la campaña de acoso después de molestarse por la cobertura publicada en EcommerceBytes.

La mayoría se declaró culpable de delitos como conspiración y ciberacoso, recibiendo posteriormente condenas de prisión o arresto domiciliario.

En 2024, eBay también aceptó pagar una sanción penal de $3 millones mediante un acuerdo con las autoridades federales.

El abogado de la pareja, Christopher Murphy, destacó que el convenio no incluye cláusulas de confidencialidad, una decisión que consideró fundamental para enviar un mensaje a otras empresas.

“Creemos que esta resolución envía un mensaje claro de que las corporaciones y sus ejecutivos no pueden participar en este tipo de conducta sin enfrentar consecuencias significativas”, sostuvo.



Sigue leyendo:

– Mujer de Nueva York demanda a McDonald’s por quemaduras con papas fritas

– ¿Puedes demandar a Taco Bell? Esto buscan obtener los primeros afectados por el brote de diarrea explosiva