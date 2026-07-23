Mujer de Nueva York demanda a McDonald’s por quemaduras con papas fritas

Una mujer de Nueva York presentó una demanda civil contra McDonald’s al asegurar que sufrió quemaduras y otras lesiones después de consumir unas papas fritas que, según la acusación, fueron servidas a una temperatura irrazonable y peligrosamente caliente.

La demandante sostiene que el producto no era apto para el consumo humano y que la empresa no advirtió sobre el riesgo.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The Independent, Catherine Luongo acudió el pasado 5 de marzo a un restaurante McDonald’s ubicado en el número 18 de East 42nd Street, en Manhattan.

Tras recibir su pedido, asegura que las papas le provocaron lesiones en la boca y la lengua, por lo que ahora busca una compensación económica cuyo monto no ha sido revelado.

Acusa negligencia por parte de la cadena

La demanda afirma que McDonald’s actuó con negligencia al servir un alimento que estaba sobrecalentado y no era seguro para el consumo humano.

Además, sostiene que los empleados no advirtieron a la cliente sobre el peligro que representaba manipular o consumir las papas fritas en esas condiciones.

Según la querella, las lesiones fueron consecuencia únicamente del descuido, la imprudencia y la negligencia de los demandados, por lo que la responsabilidad no recaería sobre la propia consumidora.

Asegura que las secuelas podrían ser permanentes

La demanda señala que Luongo sufrió un grave shock en la boca y la lengua al ingerir las papas fritas.

También afirma que experimentó un trauma físico, una severa afectación a su sistema nervioso y angustia emocional.

Los documentos judiciales indican que la mujer necesitó atención médica y que las lesiones podrían ser permanentes y duraderas.

Asimismo, la demanda sostiene que permaneció confinada en su casa y en cama durante un tiempo, lo que le impidió realizar sus actividades y responsabilidades habituales.

Aunque la querella no ofrece detalles específicos sobre la gravedad de las lesiones, la demandante afirma contar con pruebas médicas que respaldan que los daños fueron ocasionados por el producto servido en el restaurante.

Otros casos similares contra McDonald’s

WGTC recordó que esta no es la primera ocasión en que McDonald’s enfrenta demandas relacionadas con alimentos excesivamente calientes.

Uno de los casos más parecidos ocurrió en 2013, cuando una madre de Massachusetts demandó a la cadena después de que su hija de 3 años sufriera quemaduras de primer y segundo grado por unas papas fritas también descritas como irrazonable y peligrosamente calientes.

La demanda señalaba: “Como consecuencia directa e inmediata de las papas fritas irrazonable y peligrosamente calientes, M.C. quedó desfigurada y con cicatrices. M.C. está siendo sometida a cirugía debido a la desfiguración y las cicatrices”.

El litigio concluyó mediante un acuerdo económico cuyo monto nunca fue revelado.

Ese mismo año, en Florida, otra mujer obtuvo una indemnización de $800,000 después de demostrar que su hija de 4 años sufrió quemaduras de segundo grado cuando un Chicken McNugget peligrosamente caliente cayó del empaque y quedó atrapado entre la pierna de la menor y el cinturón de seguridad.

Durante el juicio se presentó un video grabado por la madre en el que se escuchaba a la niña llorando de dolor.

Un tipo de demanda que suele generar polémica

WGTC señala que este tipo de litigios suele provocar un intenso debate sobre la responsabilidad de las empresas y la responsabilidad personal de los consumidores.

Sin embargo, los tribunales analizan cada caso de manera individual para determinar si existió negligencia y el grado de responsabilidad de cada una de las partes.

También cabe recordar el conocido caso de Stella Liebeck, una mujer de 79 años que en 1994 obtuvo $200,000 por daños compensatorios y $2.7 millones por daños punitivos después de sufrir graves quemaduras con un café de McDonald’s.

Aunque durante años fue presentada como un ejemplo de una demanda frívola, el caso terminó siendo considerado legítimo por el jurado.

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