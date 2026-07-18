¿Puedes demandar a Taco Bell? Esto buscan obtener los primeros afectados por el brote de diarrea explosiva

Los primeros afectados por el brote de cyclosporiasis vinculado al consumo de lechuga contaminada en Taco Bell ya comenzaron a demandar a la cadena, al asegurar que sufrieron diarrea explosiva intensa, fiebre y otras complicaciones que en algunos casos más graves requirieron hospitalización.

Hasta este viernes 17 de julio de 2026, las autoridades sanitarias habían confirmado 1,644 casos y 94 hospitalizaciones relacionadas con el brote en cinco estados.

La firma Ron Simon & Associates, especializada en litigios por intoxicación alimentaria y que ha obtenido más de $850 millones de dólares en indemnizaciones para sus clientes, ya representa a algunas de las primeras víctimas y continúa recibiendo consultas de personas que consumieron alimentos en Taco Bell entre mayo y julio.

Si comiste en alguno de los restaurantes afectados y presentaste síntomas, podrías tener derecho a reclamar una compensación, aunque el tiempo para iniciar acciones legales puede ser limitado.

El caso de intoxicación alimentaria que puso en aprietos a Taco Bell

El primer demandante registrado, David Ott, un veterano del Ejército de 27 años de servicio, aseguró haber comprado Taco Supremes en un Taco Bell de Youngstown, Ohio, los días 18 y 20 de junio. Dos días después, señaló, tuvo que ser hospitalizado con dolor abdominal severo, vómito, fiebre y diarrea, según la demanda presentada en el condado de Mahoning.

“David Ott entregó 27 años de su vida a este país. No debería haber pasado sus vacaciones de verano en una cama de hospital porque un proveedor de lechuga y una cadena nacional de restaurantes no lograron evitar que un parásito entrara en la comida que le vendieron”, reclamó el abogado Ron Simon en un comunicado difundido junto a la demanda.

Una pareja de Michigan presentó una segunda demanda federal contra Taylor Fresh Foods y Yum Brands, matriz de Taco Bell, alegando haber desarrollado una enfermedad severa por consumir alimentos contaminados con el parásito Cyclospora. Al menos tres demandas federales distintas se han presentado esta semana contra la cadena y sus franquiciatarios.

¿Por qué la lechuga se volvió peligrosa?

De acuerdo con la investigación de rastreo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), un solo proveedor de lechuga iceberg abastecía a los locales de Taco Bell afectados. Medios como CNN y The Washington Post identificaron a esa empresa como Taylor Farms, con sede en Salinas, California, cuya lechuga iceberg producida en el centro de México fue la señalada por la investigación de rastreo de la FDA.

“Cyclospora no aparece en la comida por casualidad. Llega cuando los productos se cultivan, lavan o manipulan en contacto con heces humanas o animales”, explicó el abogado Ron Simon sobre el origen del contagio.

Esta no es la primera vez que Taylor Farms tiene problemas legales por la presencia de este parásito. En 2013, una mezcla de ensalada de una de sus plantas en México enfermó a 631 personas en 25 estados, un antecedente que complica su responsabilidad legal en los tribunales.

Los estados bajo alerta y el crecimiento acelerado de casos

El CDC alertó a cinco estados por la presencia confirmada de casos: Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky y West Virginia. Michigan es el estado con una alerta sanitaria más grave: sus casos de cyclosporiasis superaron ya las 5,000 personas contagiadas, un salto desde los 4,312 reportados apenas un día antes.

El periodo en el que se ha registrado el brote va del 13 de mayo al 13 de julio de 2026, y las autoridades advierten que el número de casos sigue creciendo. Cada estado afectado está investigando miles de casos adicionales que aún no se han vinculado oficialmente con Taco Bell.

Por su parte, la cadena retiró de forma indefinida la lechuga rallada de todos sus locales a nivel nacional tras las alertas emitidas por el CDC. El organismo federal recomendó explícitamente a los consumidores no comer lechuga rallada en restaurantes Taco Bell de los cinco estados mientras continúa la investigación.

¿Qué puede hacer un consumidor afectado?

Si consumiste en algún restaurante Taco Bell en los estados señalados y presentaste síntomas gastrointestinales severos entre mayo y julio, puedes solicitar una compensación. Para eso, los abogados especializados recomiendan:

Obtener diagnóstico médico que confirme la infección por Cyclospora, no solo síntomas generales

que confirme la infección por Cyclospora, no solo síntomas generales Guardar recibos de compra que prueben dónde y qué consumiste y que vinculen a Taco Bell

de compra que prueben dónde y qué consumiste y que vinculen a Taco Bell Documentar síntomas, fechas y visitas médicas con precisión desde el primer día de malestar

Por su parte, la firma Ron Simon & Associates ya instaló un Centro de Reclamaciones de Cyclospora contra Taco Bell, disponible sin costo en el número 1-888-335-4901, para orientar a las víctimas sobre sus opciones legales. Para muchas familias hispanas que consumen regularmente comida rápida, verificar síntomas y fechas de exposición podría ayudarles a recuperar el dinero que tuvieron que pagar al médico mediante un litigio.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el brote de diarrea explosiva atribuido a Taco Bell

¿Puedo demandar a Taco Bell si me enfermé después de comer ahí?

Si comiste en un Taco Bell de Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky o West Virginia entre mayo y julio de 2026 y fuiste diagnosticado con Cyclospora, puedes presentar una demanda.

¿Cuánto dinero podría recibir una víctima del brote?

Los montos varían según la severidad del caso; la firma de Ron Simon ha recuperado más de $850 millones para víctimas de diferentes casos de intoxicación alimentaria en total durante su historia.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por Cyclospora?

Diarrea acuosa y explosiva, dolor abdominal, náusea, vómito, fiebre baja, fatiga y pérdida de apetito son los signos principales reportados por los afectados.

¿Taco Bell ya retiró la lechuga contaminada?

Sí, la cadena eliminó la lechuga rallada de todos sus restaurantes a nivel nacional de forma indefinida tras confirmarse el vínculo con el brote.

¿Quién es el proveedor señalado como origen del brote?

Reportes de CNN y The Washington Post identificaron a Taylor Farms como el proveedor de la lechuga iceberg contaminada.

¿Es contagioso el Cyclospora entre personas?

No, los expertos en salud señalan que la Cyclospora no se transmite de persona a persona, únicamente por consumo de alimentos o agua contaminados con heces.

Conclusión

El número de demandas contra Taco Bell y Taylor Farms apenas comienza, pero ya hay más de 5,000 casos solo en Michigan, los abogados anticipan que puede convertirse en uno de los mayores litigios por intoxicación alimentaria en la historia reciente de Estados Unidos.

Para las familias que frecuentan esta cadena, el riesgo no ha terminado: mientras la investigación del CDC continúa, cualquier nuevo síntoma gastrointestinal tras comer lechuga rallada en los estados afectados debería tratarse como una alerta médica y legal inmediata, no como una simple molestia pasajera.

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